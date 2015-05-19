به گزارش خبرگزاری مهر، سيدمجتبي رضوي‌ نبوي با بیان اینکه بحث بهره‌ وری مورد توجه ویژه وزارت نیرو است اظهارداشت: یکی از برنامه‌ های مهم وزیر نیرو ارتقای بهره‌ وری در این وزارتخانه است، اما با توجه به اینکه ایجاد یک سازمان و توسعه تشکیلات دولتی به موجب قانون امکانپذیر نیست، وزارت نیرو ایجاد پژوهشکده اقتصاد و بهره‌ وری را در قالب موسسه تحقیقات آب در دست راه‌ اندازی دارد تا از این طریق، طرح‌ های بهره‌ وری با سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل دفتر بهبود بهره‌ وري و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو گفت: این وزراتخانه در طرح احیا و تعادل‌ بخشی آب‌ های زیرزمینی، نصب کنتورهای حجمی را جزو برنامه‌ های اصلی این طرح در نظر گرفته و قرار است این طرح در دشت‌ های ممنوعه کشور با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: اجرای طرح تحویل حجمی آب یکی از برنامه‌ های پایه‌ ای بهره‌ وری در بخش کشاورزی است. اعتبارات وزارت نیرو در بخش بهره‌ وری در سال گذشته حدود ۸۰ میلیارد تومان تحت عنوان بهره‌ وری آب و برق تعریف شد، اما متاسفانه در سال گذشته تخصیص مورد انتظار وزارت نیرو انجام نشد و در کل حدود ۶ میلیارد تومان پرداخت شد؛ امسال نیز در همان قالب اختصاص یافته است؛ اما امیدواریم پرداخت‌ ها به وزارت نیرو طبق برنامه باشد تا بتوانیم طرح‌ های تعریف‌ شده را اجرایی کنیم.

نبوی درباره برنامه‌ های بهره‌ وری در بخش آب کشاورزی تاکید کرد: وزارت نیرو در این بخش در برنامه مدیریت و کنترل منابع آب بخش کشاورزی و تحویل حجمی آب متمرکز شده و به موازات ما وزارتخانه جهادکشاورزی نیز در سطح مزرعه برنامه‌ های خود را در دست انجام دارد.

مدیرکل دفتر بهبود بهره‌ وري و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: در طرح احیا و تعادل‌ بخشی آب‌ های زیرزمینی، نصب کنتورهای حجمی جزو برنامه‌ های اصلی این طرح در نظر گرفته شده و قرار است این طرح در دشت‌ های ممنوعه کشور با جدیت دنبال شود؛ با این کار ۶۰ درصد از منابع آب مورداستفاده در بخش کشاورزی تحت کنترل درخواهد آمد که گام مهمی در بهبود بهره‌ وری در بخش کشاورزی خواهد بود.