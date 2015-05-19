فیلم/ نگاهی به محصول اسپرت ۲۰۱۵ لندرور

به گزارش خبرگزاری مهر، لندرور از محصول جدید خود با نام Discovery Sport خبر داده که برای اولین بار از ظرفیت ۷ سرنشین برخوردار بوده و جزو خودروهای SUV محسوب می شود.
این خودرو با فاصله محوری کم و همینطور پکیج کمکی پارک می تواند در فضاهای محدود پارک کند. Discovery Sport مجهز به شیشه های چندین لایه و بدنه ایرودینامیک شده تا هیچ گونه سر و صدایی وارد کابین خودرو نشود.
داخل این خودرو از سیستم های مدرنی برخوردار است که به راننده اجازه می دهد تا دید بهتری نسبت به اطراف داشته باشد و صفر تا صد این خودرو در حدود ۲.۸ ثانیه اعلام شده است.
لندرور از خودروی جدید و اسپرت مدل ۲۰۱۵ خود رونمایی کرده که به دلیل داشتن قابلیت های متفاوت نگاه های بسیاری را به خود جلب کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، لندرور از محصول جدید خود با نام Discovery Sport خبر داده که برای اولین بار از ظرفیت ۷ سرنشین برخوردار بوده و جزو خودروهای SUV محسوب می شود.
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