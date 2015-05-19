فیلم/ نگاهی به محصول اسپرت ۲۰۱۵ لندرور

به گزارش خبرگزاری مهر، لندرور از محصول جدید خود با نام Discovery Sport خبر داده که برای اولین بار از ظرفیت ۷ سرنشین برخوردار بوده و جزو خودروهای SUV محسوب می شود.



این خودرو با فاصله محوری کم و همینطور پکیج کمکی پارک می تواند در فضاهای محدود پارک کند. Discovery Sport مجهز به شیشه های چندین لایه و بدنه ایرودینامیک شده تا هیچ گونه سر و صدایی وارد کابین خودرو نشود.



داخل این خودرو از سیستم های مدرنی برخوردار است که به راننده اجازه می دهد تا دید بهتری نسبت به اطراف داشته باشد و صفر تا صد این خودرو در حدود ۲.۸ ثانیه اعلام شده است.