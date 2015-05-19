اولین مدال جهانی تاریخ تکواندوی بانوان ایران در کارنامه البرز

زهرا افتخاری در گفتگو با مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: با شروع رقابتهای مقدماتي وزن منفی ۵۷ کيلوگرم كيميا عليزاده تکواندو کار البرزی توانست با شكست دادن قهرمان المپيك لندن به جمع چهار تكواندوكار برتر وزن چهارم زنان جهان راه پیدا کند.

افتخاری در ادامه گفت: مدال برنز علیزاده در پی شکست نماينده انگليس قطعي شد. وی در ابتدا به مصاف ماگدالنا لپروسکا از لهستان رفت و در پايان با نتيجه ۱۰ بر صفر برنده شد.

این مسئول افزود: رقابت با مارتینا زوبسیک از كرواسي، دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۰۸ پکن در مرحله دوم و تساوی ۳ بر ۳ در راند طلايی برتری کیمیا علیزاده را حتمی کرد و باعث شد سعود علیزاده به مرحله سوم قطعی شود.

نایب رئیس هیئت تکواندو استان البرز بیان کرد: سومين مبارزه علیزاده با چينه لويس آمريكايي بود که نتیجه تساوی ۴ بر ۴ در راند طلايی کیمیا علیزاده را پیش انداخت و همچنین براي راهيابی به جمع ۴ تكواندوكار برتر با جيد جونز انگليسي، قهرمان المپيك لندن و نفر اول رنكينگ المپيك و جهان رقابت كرد كه در پايان با يك رقابت زيبا، جذاب و ديدني ۱۰ بر ۹ به برتری رسيد و مدال برنز خود را قطعي كرد.

بانوی تکواندو کار البرزی ثابت کرد بانوان ایرانی اگر حمایت شوند نام آور خواهند بود

افتخاری ادامه داد: عليزاده برای رسيدن به مرحله فينال رقابت سختی در پیش خواهد داشت. باید با مايو هامادا از ژاپن، نايب قهرمان دوره قبل مسابقات قهرماني جهان، مبارزه خواهد کرد.



این مسئول گفت: تلاش کیمیا علیزاده ثابت کرد بانوان ایرانی در هر عرصه ای که پشتیبانی و حمایت شوند نام آور خواهند بود.

بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان(G۱۲)، که از روز ۲۲ اردیبهشت ماه در روسیه آغاز شده است در ششمین روز خود خاطره ای خوش را برای تیم ملی کشورمان به ویژه البرز در کارنامه ورزشی بانوان ایران ثبت کرد.

به گفته نایب رئیس هیات تکواندوی البرز این مسابقات دارای گرید ۱۲ است و به نفر اول ۱۲۰ امتیاز، نفر دوم ۷۲ امتیاز و نفرات سوم ۴۳٫۲۰ امتیاز در راستای کسب سهمیه المپیک تعلق خواهد گرفت که اهمیت این رقابت ها را بیشتر مشخص می کند.

وی در پایان گفت: هدایت تیم ملی تکواندو ایران را مینو مداح و آزاده یاسایی به ترتیب به عنوان سرمربی، و مربی بر عهده دارند.