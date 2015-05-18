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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۵۴

رزم حسینی:

۳۴۵ میلیلون متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی کرمان ذخیره شده است

۳۴۵ میلیلون متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی کرمان ذخیره شده است

کرمان - استاندار کرمان از ذخیره سازی ۳۴۵ میلیلون متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این استان با اجرای طرح همیاران آب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با سرج ناکوزی نماینده فائو در ایران، اجرای پروژه احیای اراضی جنگلی و تخریب‌ شده توسط فائو در استان کرمان را موفقیت آمیز دانست و گفت: این پروژه در دیگر نقاط کشور نیز قابل اجراست.

وی توسعه روستاها با تکیه بر توانمندسازی مردم را از جمله سیاست های دولت یازدهم عنوان و تصریح کرد: منابع خوبی برای این منظور در نظر گرفته شده است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان به خشکسالی ۲۰ ساله این منطقه اشاره و تصریح کرد: این امر باعث شده که کشاورزی تحت تاثیر قرار گرفته کشاورزان و روستاییان به فکر مهاجرت به شهرها بیفتند.

رزم حسینی گفت: دولت در نظر دارد با ارائه تسهیلات مناسب و ایجاد زیرساخت های لازم در روستاها ضمن ایجاد اشتغال از مهاجرت روستاییان جلوگیری کند.

وی در ادامه به طرح همیاران آب اشاره کرد و افزود: امروز کرمان با مشکل کمبود آب مواجه بوده و اجرای این طرح می تواند بسیار مثمر ثمر باشد.

رزم حسینی صرفه جویی در مصرف و ذخیره سازی آب در سفره های آب زیرزمینی را اهداف طرح گفته شده دانست و افزود: تاکنون ۳۴۵ میلیلون متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این استان ذخیره شده است.

استاندار کرمان استفاده از سیستم های آبیاری نوین و همچنین تغییر الگوی کشت را از جمله برنامه های طرح همیاران آب دانست و گفت: خوشبختانه این طرح مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه با در کنار هم قرار گرفتن طرح همیاران آب و پروژه احیای اراضی جنگلی و تخریب‌ شده می توان به نتایج مطلوبی دست یافت، بیان داشت: باید برای اجرای طرح های گفته شده فرهنگ سازی صورت گیرد.

کد مطلب 2583614

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