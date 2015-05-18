تفاهم نامه همکاری وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه هفتمین همایش روز جهانی اندازه شناسی که ظهر دوشنبه در محل سازمان ملی استاندارد ایران مستقر در کرج برگزار شد، تفاهم نامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت به امضا رسید.

براساس این تفاهم نامه، سازمان ملی استاندارد بر استاداردهای داخلی صنعت نفت نظارت خواهد داشت.

عماد حسینی معاون وزیر نفت در امور مهندسی، دبیرخانه این تفاهم نامه را در وزارت نفت اعلام کرد و افزود: این تفاهم نامه امکان صدور گواهینامه کیفیت برای شرکت های سازنده، پیمانکاران و سایر شرکت های مرتبط با صنعت نفت را فراهم می کند.

وی گفت: وزارت نفت از مشارکت و استفاده از تجربیات سازمان ملی استاندارد برای ارتقای محصولات و پیشرفت این حوزه استقبال می‌کند.

به گفته حسینی این وزارتخانه در تلاش است در مراحل بعدی تفاهم نامه های دیگری را با این سازمان به امضا برساند.

همچنین نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد هدف از اجرای این تفاهم نام را استقرار نظام یکپارچه سازی استاندارد عنوان کرد.