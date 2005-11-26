پتروشيمي همچنان درصدر باقي ماند

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين مرحله ازمسابقات كه ازصبح پنجشنبه با حضور هشت تيم حاضر درليگ برتر ودراستخرمجموعه ورزشي آزادي آغازشده بود، جمعه شب با برگزاري پنج ماده 200 مترآزاد، 50 مترپروانه، 100 مترقورباغه، 100 متركرال پشت و100×4 متر آزاد تيمي به پايان رسيد.

نتايج اين پنج ماده به شرح ذيل مي باشد:

200 متر آزاد:

1- سهيل آشتياني ازتيم پيام ارتباطات با زمان83/00/2 دقيقه

2- امين نوشادي ازتيم پرسپوليس با زمان 15/01/2 دقيقه

3- وحيد هاشم پور ازتيم انقلاب شيراز با زمان 93/04/2 دقيقه

50 متر پروانه:

1- حميدرضا مبرز ازتيم پرسپوليس با زمان 41/25/0 ثانيه

2- اشكان شرف زاده ازتيم انقلا شيراز با زمان 39/26/0 ثانيه

3- امير حسين زهرايي ازتيم پتروشيمي با زمان 45/27/0 ثانيه



100 متر قورباغه:

1- بكتاش قيدي از تيم پيام ارتباطات با زمان 45/08/1 دقيقه

2- محمد عليرضايي از تيم انقلاب شيراز با زمان 35/09/1 دقيقه

3- محمد دلجو از تيم پرسپوليس با زمان 10/13/1 دقيقه

100 متر كرال پشت:

1- محمد رضا ولايي ازتيم پرسپوليس با زمان 60/06/1 دقيقه

2- مهدي محمدي ازتيم دانشگاه آزاد با زمان 92/06/1 دقيقه

3- احمد قربانزاده ازتيم پتروشيمي با زمان 15/07/1 دقيقه

100×4 متر آزادي تيمي:

1- تيم پرسپوليس (پاشا وحدتي ، سروش خواجگي، امين نوشادي وحميدرضا مبرز) با زمان 34/41/3 دقيقه

2- تيم پيام ارتباطات (سعيد آشتياني، روزبه نوروزي، بابك فرهودي وسهيل آشتياني) با زمان 53/44 /3 دقيقه

3- تيم پتروشيمي ( اميد زهرايي، گامرديلانچيان، نيما طاووسي، شاهين برادران) با زمان 11/48/3 دقيقه

درسايرنتايج كه طي دو روزگذشته برگزارشد، شاهين برادران، پاشا وحدتي، حميدرضا مبرز، سهيل آشتياني، محمد عليرضايي واشكان شرف زاده به قهرماني رسيدند.

به اين ترتيب ودرپايان مرحله دوم ليگ برترشناي باشگاههاي كشور، درجدول رده بندي تيم پتروشيمي با 1112 امتيازهمچنان صدرنشين است. تيم انقلاب شيرازبا 1044 امتيازدوم است وتيم پرسپوليس با 1033 امتياز درمكان سوم جدول قراردارد وتيمهاي پيام ارتباطات دانشگاه آزاد، پيام تبريز، دلفين علم وصنعت وتربيت بدني اهوازرده هاي چهارم تا هشتم جدول را به خود اختصاص دادند.

لازم به يادآوري است: سومين مرحله ليگ برترشنا بيست ونهم وسي ام ديماه جاري دراهوازبرگزارخواهد شد.