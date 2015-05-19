به گزارش خبرنگار مهر، وجیهه اشرفی صبح سه شنبه در کارگاه آموزشی اصناف ویژه بانوان آرایشگر که در محل حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) شهرستان شاهرود برگزار شد با اشاره به اینکه آرایشگران می توانند در شغل خود برای ترویج دین موفق عمل کنند افزود: پیرایشگران می توانند سنت نیکوی استفاده از احادیث و آیات قرآن را در آرایشگاه خود پایه گذاری کرده و خیر دنیا و آخرت را برای خود تامین کنند.

وی با بیان این که در نگاه به دین سه محور اصلی وجود دارد خاطرنشان کرد: اولین محور اعتقادات ماست که از طریق خداوند، مطالعات، خانواده، همسر و ... بدست آمده و مانند ریشه درخت است که تنه، شاخ و برگ ایجاد می کند که در کل زندگی شخصی نفوذ می کند.

این استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر اینکه دنیا عالم سبب و مسبب است و اگر قدم خیری برداریم به خودمان برگشت پیدا می کند تصریح کرد: شما می توانید با آگاهی دادن به مراجعان خود درباره موقعیت کاری که برای مشتری انجام می دهید به این پاداش خیر دست پیدا کنید.

آموختن احکام کسب و کار وظیفه همه کسانی است که کار می کنند

یک استاد فقه حوزه علمیه نیز در ادامه این جلسه با اشاره به حدیث پیامبر که فرمود «عبادت ده جزء است که ۹ جزء آن کسب حلال است» عنوان کرد: امروز بدست آوردن روزی حلال بسیار سخت شده چون غش در معامله زیاد شده است.

نفیسه احمدی با بیان این که کم کاری در همه مشاغل هست حتی در میان آرایشگران و باعث عدم حلال بودن روزی می شود اذعان داشت: تلاش کنیم کار را با رضایت و به نحو اکمل و احسن انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه بر هر مکلفی واجب است احکامش را یاد بگیرد اظهار داشت: بر شما هم واجب است علاوه بر احکام شخصی و خانوادگی احکام کسب و کار را یاد بگیرید و بدانید که باید کار را برای رضای خدا انجام دهید تا اجر و پاداش آن را بدست بیاورید.

مهمترین وظیفه آرایشگران امر به معروف و نهی از منکر عروس خانم هاست

این استاد حوزه با بیان این مطلب که مهمترین وظیفه آرایشگران امر به معروف و نهی از منکر در عروس خانم هاست اظهار داشت: اگر این گونه عمل کنید درآمدی که از این شغل بدست می آورید حلال خواهد بود و خداوند در آن خیر و برکت قرار می دهد.

احمدی گفت: روایت داریم، کسی که سنت خوبی را رسم می کند و مردم از آن بهره می برند در ثواب آن شریک است و هر کس گناهی را انجام دهد و دیگران در آن با او شریک شوند او هم در گناه دیگران شریک شده است.

وی با اشاره به این که اصلاح جنس مخالف هم حرام است خاطر نشان کرد: برداشتن ابروی مرد و تیغ زدن صورت او هم حرام است.

به گزارش خیرنگار مهر، این کارگاه به همت امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان و با همکاری حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) واحد خواهران برگزار شد.