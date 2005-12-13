فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار گروه فرهنگ و هنر "مهر" در كرج گفت: "بر اساس طرحي كه تصويب شده اين شهرك در نزديكي فرودگاه پيام در زميني وسيع كه توسط شهرداري در اختيار قرار داده مي‌شود، ساخته خواهد شد. با توجه به توانمندي‌هاي فراوان شهرستان كرج در زمينه جذب توريسم احداث اين شهرك مي‌تواند تحولي در اين بخش ايجاد كند. ساماندهي مسائل مربوط به هنرمندان از محورهاي اصلي فعاليت نمايندگان مردم در خانه ملت است و اين شهرك نيز در همين راستا احداث مي‌شود."

عضو كميسيون تحقيقات و آموزش مجلس ادامه داد : "در بيشترين مساحت اين شهرك كارگاههاي آموزشي در رشته‌هاي مختلف هنري احداث مي‌شود و بخشي از آن نيز مختص بازسازي بناها و نمادهاي ميراث فرهنگي شهرها و استان‌هاي مختلف كشور است. بر اساس طرح اوليه در مكاني ويژه در اين شهرك آثار باستاني هر شهر توسط هنرمندان معاصر بازسازي خواهد شد. همچنين نمايشگاه دائمي محصولات هنري و نيز خانه آشنايي با هنر ايراني براي بازديدكنندگان بين‌المللي در اين شهرك منظور شده است."

وي با اشاره به ضرورت استفاده از تجربيات و توانمندي‌هاي هنرمندان شهرستان كرج يادآور شد: "با استفاده از تجربيات هنرمندان ملي ساكن كرج بايد ميراث ملي و هنري ايران را براي آيندگان حفظ كنيم. بايد به سمتي حركت كنيم كه هنرمندان فقط به هنر بينديشند و دغدغه نان و شب نداشته باشند. با احداث اين شهرك علاوه بر ايجاد يك مكان ديدني و گردشگري تعداد قابل توجهي نيز شغل ايجاد مي‌شود."

در شهرستان كرج هنرمندان بنامي همچون رسام عرب‌زاده، استاد بافت تابلو فرش، مريم حقيقي استاد حكاكي روي چرم، استاد گلستاني سنگتراش، بحريني بنيانگذار هنر سفال‌كني و ... زندگي مي‌كنند.