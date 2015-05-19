مهارت آموزی راهکار برون رفت از معضل بیکاری در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، داوود ناصری امید شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از دانشجویان و اساتید برتر دانشکده مهارت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان که در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد، مهارت آموزی و داشتن مهارت را یکی از مهمترین راهکارها برای برون رفت از معضل بیکاری در استان کرمانشاه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه یک سوم دانشجویان کشور در حرفه های نامتناسب با رشته تحصیلی خود در بازار کار جذب شده و فعالیت می کنند گفت: اغلب فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های نظری و در دانشگاه های پیام نور و آزاد مشغول به تحصیلند.

ناصری امید تصریح کرد: اغلب تحصیلات دانشگاهی در حوزه های نظری است و نیاز بازار کار امروز نیز داشتن مهارت است که از طریق دانشگاه های علمی و کاربردی ممکن بوده و برای ارتقای این مهارت باید توجه ویژه ای به این دانشگاه ها صورت گیرد.

وی با اشاره به نرخ رشد تورمی جمعیت طی دهه ۶۰ در کشور به نیازهای این جمعیت که هم اکنون در سنین جوانی به سر می برند نیز اشاره کرد و گفت: این جمعیت جوان هم اکنون نیازهای مختلفی چون اشتغال و مسکن دارند، بنابراین باید از سوی دولتمردان به این موضوع توجه ویژه ای شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، توجه جامعه دانشگاهی و دانشجویان را به رشته های نظری بیش از فنی عنوان کرد و گفت: این در حالی است که کشورهای توسعه یافته ای چون ژاپن آموزش های مهارتی را یکی از محورهای توسعه خود قرار داده اند.

وی آموزش های علمی را در کنار آموزش های عملی بسیار موثر دانست و گفت: خروجی چنین آموزش هایی فارغ التحصیلانی بدون دغدغه بیکاری است.

ناصری امید، بر تربیت تکنسین های ماهر تاکید کرد و عدم توجه به این موضوع را یک تهدید برای کشور دانست.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه، از وجود ۸۲ مرکز علمی و کاربردی وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خبرداد و گفت: هم اکنون حدود ۲۲هزار دانشجو تا مقطع کارشناسی و بیشتر در رشته‌های فنی و مهندسی در این مشغول تحصیل هستند.

وی از تحصیل ۸۰۰ دانشجو در سه رشته کارشناسی و هشت رشته کاردانی در مرکز مهارت علمی و کابردی فنی و حرفه‌ای کرمانشاه خبرداد و افزود: دو مرکز دیگر نیز طی سال گذشته راه اندازی شده اند و در دو شهرستان سنقر و پاوه و هرکدام با سه رشته فعالیت دارند که ظرفیت های خوبی برای استان محسوب می شوند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کرمانشاه در پایان مهارت آموزی را راهکار برون رفت از معضل بیکاری در استان برشمرد که می تواند دغدغه شغل را در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی به حداقل برساند.