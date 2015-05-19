طرح «پیمایش ملی شیوع اعتیاد» خرداد ماه در همدان آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر سوری شامگاه دوشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان با بیان اینکه پیمایش ملی خانوار یا شیوع شناسی در خصوص شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال از اول خرداد ماه آغاز می شود، اظهار داشت: اعتباد یکی از چهار بحران هزاره سوم است.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد مردم درخصوص بحران اعتیاد نگران هستند و آمارهای متناقض درخصوص اعتیاد باعث سردرگمی سیاست گذاران شده است، بیان کرد: رئیس جمهور بیان کرد که از آمار ناصحیح اعتیاد در کشور بسیار نگران است و دستور داد تا اعضای شورا هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آماری درست از معتادان به دست آورند تا با این آمار در سیاست گذاری جامعه معتادان کشور برنامه ریزی هایی انجام شود.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با بیان اینکه اگر آمار اعتیاد در کشور بالا یا پایین باشد باعث بی اعتباری کشور نمی شود، ابراز داشت: سازمان بهزیستی محل نهایی درگیری با معضلات اجتماعی و آسیب های اعتیاد است و در نتیجه انجام طرح شیوع شناسی به سازمان بهزیستی محول شده است.

سوری با بیان اینکه آمار دقیق اعتیاد به خاطر دلایلی از جمله اطلاع مسئولان تصمیم گیرنده، جلب اعتماد بین المللی نسبت به آمارهای ارائه شده و تعیین استراتژی ها برای عرضه و تقاضا مهم است، عنوان کرد: باید به مردم گفته شود مشکل اعتیاد و مصرف مواد مخدر در چه حدی است تا مردم خود را برای مبارزه آماده کنند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه۹۰ درصد مردم از مقوله اعتیاد احساس نگرانی و احساس خطر می کنند که این نشان می دهد که هرچه در این خصوص سرمایه گداری شود خوب است، بیان کرد: اعتیاد در همه سطوح اجتماعی نفوذ کرده و هیچ کس نمی تواند بگوید که از اعتیاد در امان است.

ابوالفضل باب الحوائجی با بیان اینکه برنامه پیمایش ملی شیوع شناسی افراد ۱۵ تا ۶۴ سال از خرداد ماه برگزار می شود، عنوان کرد: جمعیت ۱۵ تا ۶۵ سال در نظر گرفته شده چراکه شیوع زیر ۱۵ سال خیلی کم است و با زیر ۱۵ سال نمی توان ارتباط برقرار کرد.

وی با بیان اینکه حجم پیمایش براساس مراجعه خانه به خانه است و استان همدان براساس وضعیت اجتماعی به سه گروه برخوردار، متوسط و غیر برخوردار تقسیم شده است، عنوان کرد: یک و نیم درصد به بالا شیوع بالا، یک درصد شیوع متوسط و نیم درصد شیوع پایین در نظر گرفته می شود.

معاون پیشگیری بهزیستی استان همدان با بیان اینکه استان همدان شیوع متوسط دارد، ابراز داشت: خوشه های پرسشگران و ناظران طرح شیوع شناسی به صورت تصادفی انتخاب شده اند.

باب الحوائجی با بیان اینکه پرسشنامه طرح شیوع شناسی حدود ۵۰ سئوال دارد، ادامه داد: هدف از این آمار گیری طراحی و تدوین برنامه ششم توسعه و آگاهی درست مسئولان تصمیم گیر کشور است چراکه رهبری فرموند آمار دقیق از شیوع اعتیاد وجود ندارد.