حضور پرشور قاریان از سراسر جهان با وجود تبلیغات منفی مغرضان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی رجبی نماینده ایران در سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن با بیان این مطلب گفت: با یک نگاه کلی و ارزیابی این دوره از مسابقات تا به امروز می توان به صراحت به افزایش و استقبال بیشتر شرکت کنندگان نسبت به سال های گذشته اذعان داشت.

رجبی با اشاره به این مطلب که کیفیت مسابقات امسال به ویژه در حوزه حفظ قرآن کریم ارتقای محسوس و قابل توجهی داشته است، خاطرنشان کرد: امسال علیرغم تبلیغات گسترده ای که از ماه های گذشته برای حضور نداشتن قاریان و حافظان برخی از کشورها به ویژه مصر انجام شده بود، باز هم شاهد حضور قاریان و حافظان از سراسر جهان هستیم.

وی در پایان سخنانش تصریح کرد: در روزهای قبل از برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم شاهد اظهارنظر وزیر اوقاف مصردرباره عدم حضور قاریان این کشور در مسابقات بودیم که حضور پرشور قاریان کشورهای دیگر نشان داد که عشق به قرآن هیچ مرز و حدود سیاسی ندارد و این عشق تا قیامت و ظهور حضرت مهدی (عج) همراه عاشقان و قرآن دوستان خواهد بود.