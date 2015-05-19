رفع مشکلات کردستان نیازمند اعتبارات جهشی است

به گزارش خبرنگار، سید احسن علوی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: راهبردهای غلط سیاسی در سالهای گذشته در استان باعث بروز مشکلات زیادی شده که رفع آن نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه است.

وی افزود: مشکلات کردستان با اعتبارات قطره‌ چکانی رفع نمی‌ شود و به همین دلیل اختصاص اعتبارات جهشی و دیدن استان به صورت ویژه ضروری است.

رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کردستان دو درصد از جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده و رتبه ۲۸ را در تولید ناخالص داخلی دارد.

علوی یادآور شد: درآمد سرانه کردستان نصف میانگین کشوری است و تنها ۵۱ دهم درصد از کارگاه‌ های صنعتی کشور در اختیار کردستان است.

وی ادامه داد: ۴.۹ دهم درصد اراضی قابل کشت کشور در کردستان قرار دارد که بیشترین درصد آن به اراضی دیمی اختصاص پیدا کرده و ۱۵ درصد از محصولات زراعی به‌صورت آبی کشت می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی گفت: ۷۰ درصد از تولیدات توت فرنگی کشور مربوط به کردستان است و در این زمینه رتبه نخست کشوری را داریم.

علوی اظهار داشت: یک‌ میلیون و ۷۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی که ‌هزار و ۶۰۰ تن آن محصولات باغی است در کردستان تولید می ‌شود.

وی افزود: مرزی بودن کردستان مزیت بسیار خوبی برای توسعه این استان است و ضعف زیرساخت‌ های ارتباطی به ‌ویژه در حوزه راه‌ ها مانع بهره‌ گیری مطلوب از این ظرفیت شده است.

رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نبود اعتبارات کافی در زمینه اجرای پروژه از مهم ‌ترین مشکلات موجود در استان است که انتظار می رود نسبت به رفع آن نگاه ویژه ‌ای صورت بگیرد.

علوی یادآور شد: مشکل کم ‌آبی و خالی شدن روستاها به‌ خاطر نبود آب نیازمند برنامه ریزی و توجه لازم است و این مهم باعث گسترش سکونتگاه‌ های غیر رسمی و آسیب‌ های زیادی شده است.

وی ادامه داد: سفر رئیس جمهور به کردستان از جمله خواسته‌ های به ‌حق مردم استان است که متاسفانه تا کنون عملیاتی نشده و این امر باعث افزایش مطالبات و رنجش مردم شده است.

رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود در این نشست گفت: تشکیل کمیته ویژه برای رفع مشکلات کردستان از جمله وعده‌ های آقای روحانی در زمان حضور برای تبلیغات انتخاباتی به این استان بود که با گذشت حدود دو سال از آغاز به کار دولت عملیاتی نشده است.