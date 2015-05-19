به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه موزه ها آثار تاریخی کشور را نشان می دهند افزود: بحث موزه ها جایگاه بسیار ویژه ای در جامعه دارد.

وی با بیان اینکه موزه کارخانه کبریت می تواند موزه گردشگری شهر و استان زنجان باشد ادامه داد: این موزه می تواند خلاء های استان زنجان را پر کند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گرشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: در راستای بازدهی خوب موزه کارخانه کبریت زنجان باید متولیان امر تکلیف این کارخانه را مشخص کنند چرا که این موزه می تواند نقش خوبی را در استان ایفا کند.

رحمتی تاکید کرد: اگر تکلیف موزه کارخانه کبریت زنجان مشخص شود می توانیم سرمایه گذاری لازم را در این موزه انجام دهیم.

وی با بیان اینکه موزه ها میراث فرهنگی و تاریخی کشور ما را تداعی می کند گفت: موزه ها اطلاعات زیادی را از گذشته به حال و آینده می دهد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان تصریح کرد: اولویت کاری سازمان میراث فرهنگی استان زنجان تقویت زیرساخت های موزه ها است.

رحمتی تصریح کرد: استان زنجان موزه مردان نمکی و رخنتشوخانه را دارد که این موزه ها در نوع خود بی نظیر هستند.