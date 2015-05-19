به گزاش خبرنگار مهر، سید علی اصغر میرفتاح شامگاه دوشنبه در همایش «سجاس شناسی و يادبود علما و مشاهير بخش سجاسرود» افزود: هر شخصی که قصد صحبت در زمینه سجاس را دارد باید در خصوص تاثیرات این منطقه در کشور سخن بگوید.

وی یادآورشد: در صورتی که شهر ری و بقعه عبدالعظیم را به عنوان کانونی در دوره سلجوقی بتوان در نظر گرفت می توان مسیری را برای تبلیغ دین مبین اسلام به سمت غرب یافت که از سجاس نیز عبور می کند و تا مسجد جامع ارومیه ادامه دارد و به این طریق اسلام را تا کشور ترکیه کنونی منتقل می کند.

میر فتاح اظهار کرد: بسیاری از بناهای تاریخی در این مسیر تبلیغ دین اسلام از جمله بقعه پیر زهرنوش، برج طغرل و مسجد جامع سجاس متعلق به دوره سلجوقی است تا آنکه تاریخ در شهر سلطانیه به نوع دیگری رقم می خورد.

این باستان شناس با بیان اینکه با احداث شهر سلطانیه در دوره مغولان و ایلخانیان، معماری و فرهنگ ایرانی اسلامی، شکل جدیدی به خود می گیرد، گفت: حتی می توان در مسجد جامع سجاس تاثیر فرهنگ معماری ایلخانی را در کنار معماری دوره سلجوقی مشاهده کرد.

این استاد دانشگاه گفت: بر اساس کاوش های انجام شده توسط هیئت های خارجی، بنای تاریخی مسجد سجاس گویای شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شهر و پیرامون آن در دوره سلجوقی است.

وی با بیان اینکه مسجد سجاس بخشی از ویژگی های خود را به خاطر ارزش تاریخی و معنوی به دست آورده است، این بنا را گویای فرهنگ اسلامی و ضوابط مذهبی قرن ششم تا هشتم هجری قمری عنوان کرد.

میرفتاح مسجد سجاس را پایگاهی برای پیام رسانی اسلام خواند و ادامه داد: از آنجا که معماری بیش از سایر هنرها با زندگی انسان ارتباط دارد، معماران آن دوران به گونه ای بنایی همچون مسجد جمعه سجاس را ساخته اند که محراب در آن گویای وجود ارتباط انسان با دنیای دیگر و دریچه ای برای ورود به بهشت بوده است.

وي گفت: پیش از اسلام بناهای چهار گوش دارای گنبدخانه را تا اواخر حکومت سامانی داشتیم اما پس از آن تا دوره سلجوقی بناهایی با چنین ساختاری دیده نمی شود.

وی افزود: معماری ایرانی اسلامی هویت نظم در ایجاد بناهای مذهبی و درآمیختگی معماران با ارزشهای دینی را آشکار می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ابهر یادآور شد: همین موضوع سبب می شود تا معماران آن دوران بنایی را احداث کنند که در آن محراب پنجره ای رو به بهشت محسوب شود و یک بنای مذهبی علاوه بر کاربری دینی، استفاده چندگانه دیگری نیز همچون محلی برای اجتماعات مردمی پیدا کند.

رئیس آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: آنچه در بناهای مذهبی همچون نقوش و تزیینات به کار می رود از یک وحدت کلی و پیام رسانی دینی تبعیت می کند.

وی به استفاده از آیات قرآن مجید با خط ثلث و نسخ در بناهای متعلق به دوره سلجوقی همچون مسجد سجاس اشاره و اظهار کرد: چنین بناهایی بخشی از هویت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی منطقه را شکل می دهند و در صورتی که شخصی بتواند این هویت را شناسایی کند کار بزرگی انجام داده است.