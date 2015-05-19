پاسداشت بزرگان در زمان حیات آنان انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی شامگاه دوشنبه در همایش اردی بهشت مفاخر استان همدان با بیان اینکه همدان دارای مفاخر بسیاری است، اظهار داشت: در دین مبین اسلام انسان باید تشنه درک حقایق باشد و حکمت را از چنگ دشمنان خارج کند.

امام جمعه همدان با اشاره به پاسداشت و نکوداشت بزرگان، افزود: باید یادبگیریم مرده پرست نباشیم و در زمان زنده بودن بزرگانمان برای آنان پاسداشت و نکوداشت برگزار کنیم.

وی بیان داشت: همدان بزرگان بسیاری مانند ذکایی و میرسید علی همدانی دارد و مردم باید این بزرگان را بشناسند چراکه با شناخت این بزرگان جامعه رشد می کند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز در ادامه این همایش گفت: تاریخ و تمدن و فرهنگ ایرانیان پر از ستاره های درخشان علم و دانش است که هر یک روشنایی بخش راه و مسیر گذر از پیچ و خم های صعب و سخت، از هزاره های گذشته تاکنون بوده اند.

فاضل عبادی افزود: بزرگانی با رنج و زحمت و کوشش بی نظیر خود و حتی با پذیرش بی مهری و بی توجهی سنگ، سنگ بنای رفیعی را پایه گذاری کرده اند که شکوه سربلندی اش در اعصار گذشته و میراث ماندگارش برای زمانه ما هم مایه اعجاب انگیز و مایه تحسین است و هم مولد تمدن ایرانی- اسلامی شده است.

وی بیان داشت: شهر و استان همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایرانیان از سه هزار سال پیش تاکنون همواره مامن و زادگاه علم و دانش و گهواره رشد و نوآوری ها و نوجوانی هایی بوده که سراسر فلات ایران از آن بهره مند شده اند.

عبادی اضافه کرد: ردیف کردن نام و اسامی و نقش صدها و بلکه هزاران چهره نامدار و گمنام این سرزمین، خود مثنوی هفتاد من کاغذ است و تنها می توان گفت که اگر همدان و چهره هایی که در پای کوه الوند بالیده و رشد یافته اند از کتاب قطور فرهنگ و تمدن ایران جدا شود سیاری از داشته ها و میراث مشترک، غنا و اهمیت خود را از دست می دهند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان عنوان داشت: تاریخ و تمدن ایران بزرگ با نام همدان و همدانیان آمیخته و همراه است و در بسیاری از صحنه های سخت و گذرگاه های کشنده ای که مهاجمان و تازیان برای این سرزمین اهورایی ایجاد کرده اند، همدان لنگرگاهی مطمئن در دریای متلاطم و طوفانی شداید بوده است.

وی در ادامه گفت: برگزاری پاسداشت و نکوداشت دو دانشمند نامدار و با فضیلت و شهیر عصرمان پرویز اذکایی و علیرضا ذکاوتی قراگزلو تعظیم به ساحت علم و فرهنگ است تا یادآور تلاش و میراث گهربار گدشتگانی باشیم که اگر از خودگذشتگی و ایثار و ایستادگی آنها نبود در بسیاری از تونل های جهل و خرافه گیر افتاده بودیم و بشریت از دانش و روشنگری و کارنامه آنان محروم بود.