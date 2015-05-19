دکتر مسعود شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر دانشگاه فنی و حرفه ای در حال حاضر ۱۷۳ آموزشکده و دانشکده داشته و یک سوم جمعیت دانشجویی آن را دختران و دو سوم جمعیت دانشجویی آن را پسران در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و تعدادی هم کارشناسی پیوسته تشکیل می دهند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای ادامه داد: در برنامه توسعه تاکید شده است که نیروهای کاردان، مورد نیاز صنعت هستند و باید ۴۰ درصد نیروی صنعت را تشکیل دهند که هنوز به ۲۰ درصد هم نرسیده است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای ادامه داد: در این راستا دو مشکل وجود دارد. اول اینکه کاردان‌های ما به دلیل مدرک گرایی که مد شده ادامه تحصیل می دهند و دوم اینکه برای ایجاد تاخیر در سربازی به جای ورود به صنعت ادامه تحصیل می دهند و این باعث می شود که تعداد کاردان های ما کم شود.

وی افزود: این درحالی است که در دنیای پیشرفته دو مقطع برای شروع به کار وجود دارد. مقطع کاردانی و کارشناسی که کاردانی ها مهارتی و دست به آچار بوده و به عنوان تکنسین وارد بازار کار می شوند و افرادی که لیسانس می گیرند. در دانشگاه فنی حرفه ای نیز بالای ۷۰ الی ۸۰ درصد پس از فارغ التحصیلی وارد بازار کار می شوند و تنها تعدادی دنبال کارشناسی ارشد می روند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: افرادی که وارد صنعت می شوند گرچه در دانشگاه عرضه محور تحصیل کرده اند، ولی بیشتر کشورها در۶ ماه آموزش های لازم را به این دانشجویان ارایه می دهند تا برای کار در صنعت آماده شوند برای همین است که موفق هستند.

وی ادامه داد: در کشور ما بیشتر دانشگاه‌ها عرضه محور هستند، دانشجویان مهارت لازم را ندارند ، صنعت هم کار آموزی برگزار نمی کند و از طرفی هم صنعت اعلام می کند، کسی را می خواهد که کار در صنعت را آموخته باشد، دانشگاه هم به دانشجو اعلام می‌کند علم روز را به وی یاد داده و مهارت را باید در صنعت فرا گیرد.

شفیعی افزود: برای همین دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی که از دانشگاه های خوب فارغ التحصیل می شوند، شغل مناسب را پیدا نمی کنند چون آنها صاحب فناوری نبوده و صاحب علم هستند.

وی با بیان اینکه بالای ۷۰ درصد فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای جذب بازار کار می شوند، افزود: برهمین اساس دوره‌هایی را برنامه ریزی می کنیم که برای لیسانسه های فارغ التحصیل دانشگاه های عرضه محور آموزش مهارتی ارایه دهیم.

وی با اشاره به اجرای طرح تکنسین سرباز در دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: برای اینکه از ادامه تحصیل دانشجویان بدون تجربه صنعتی جلوگیری شود، رایزنی هایی را با سازمان نظام وظیفه آغاز کرده ایم که به موجب آن دانشجویان فنی دو سال تحصیل کرده و پس از فارغ التحصیلی در صورتی که در صنعت شاغل شوند، دو سال خدمت آنها در مراکز صنعتی به عنوان دوره سربازی آنها محسوب شود و فقط آموزش نظامی را در تابستان طی کنند.