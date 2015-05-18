به گزارش خبرنگار مهر، شروین اسبقیان با اشاره به اتفاقاتی که در پایان دیدار تراکتورسازی و نفت تهران گفت: این اتفاقات از چند جهت قابل بررسی است. یکی از آنها شایعاتی است که مطرح شده بود. ما در جایگاه ویژه نشسته بودیم و ابراز شادی نیمکت نشینان تراکتورسازی را دیدیم اما وقتی از تلویزیون مشاهده کردیم که بازی اصفهان بود سود سپاهان است تعجب کردیم از این شادی.

وی افزود: فردای این اتفاقات با مسئولان ورزش و جوانان جلسه داشتیم و شرایط را بررسی کردیم. قرار شد وزارت ورزش این موضوع و خصوصا ماجرای داوری را بررسی کند.

اسبقیان در واکنش به اظهارات مدیرعامل باشگاه نفت تهران گفت: من اظهار نظر ایشان را تکذیب می کنم. ایشان نباید بگویند مسئولان تبریزی آمادگی برگزاری این مسابقه را نداشتند. آنها برنامه های زیادی را برگزار کرده اند و تجربه کافی در این زمینه را دارند و نباید در مورد آنها اینگونه اظهار نظر کرد.

وی افزود: کاری که صورت گرفته کثیف ترین کار بوده است. روی این موضوع کار کارشناسی صورت خواهد گرفت تا مشخص شود چه کسی اعلام کرده بازی اصفهان دو بر دو است.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با انتقاد از اظهار نظر یک نماینده مجلس که گفته بود قطع شدن تماس ها مصوبه بوده است گفت: این چه حرفی است که ایشان زدند. اصلا چنین مسئله ای مطرح نشده بود. براساس اعلام مدیرکل مخابرات استان در این مدت ۳۵ هزار تماس برقرار شده است. چطور می شود بگوییم آنتن موبایل ها قطع بوده است؟

اسبقیان در مورد اینکه چرا گوینده ورزشگاه اعلام کرده بود تماشاگران بیرون بروند تا مراسم برگزار شود گفت: منظور از جشن برگزاری مراسم اهدا جایزه برنده سیم کارت ها و انتخاب بهترین بازیکن بوده است. این را آقای ششکلانی به من گفت.