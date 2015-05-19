بلیت نیم بهای جانبازان اجرایی نشد/عدم همکاری بنیاد شهید با شرکتها

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش سازمان هواپیمایی کشوری مصوبه ای را به شرکت های هواپیمایی ابلاغ کرد که براساس آن نیمی از بهای بلیت هواپیما از ایثاگران دریافت نشود. در واقع این ابلاغیه با توجه به تصويب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب ۱۳۸۶ انجام گرفت و شركت‌هاي هواپيمايي ملزم به اجراي ماده ۴۱ اين قانون شدند.

طبق ماده ۴۱ قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده‌هاي شاهد و خانواده جانبازان ۷۰ درصد در صورت مسافرت داخلي از طريق هر يك از شركت‌هاي دولتي يا خصوصي هواپيمايي، راه آهن و كشتيراني با ارائه كارت ايثارگري و يا معرفي نامه بنياد از پرداخت ۵۰ درصد هزينه مسافرت معاف هستند.

براساس تبصره ۲ ماده ۴۱ این قانون، مشمولان اين ماده در پروازهاي خارجي با معرفي نامه بنياد شهید براي يك بار در سال از ۵۰ درصد تخفيف مستقيم بهاي روز فروش بهره مند هستند.

بنیاد شهید سهم خود را نمی‌پردازد

اما باوجود تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثاگران در سال‌های گذشته و ابلاغیه اخیر سازمان هواپیمایی کشوری، بنیاد شهید همکاری لازم را با شرکت‌های هواپیمایی انجام نمی‌دهد و هنوز مابه التفاوت قیمت بلیت به آنها پرداخت نشده است.

در حال حاضر ایرلاین‌های خصوصی به دلیل عدم پرداخت مابه التفاوت از سوی بنیاد شهید حاضر به فروش بلیت نیم بها به ایثارگران نیستند و تنها ایرلاین‌های دولتی این قانون را اجرا می‌کنند که البته در برخی موارد از سوی این شرکت‌ها هم مشکلاتی برای ایثارگران به وجود آمده است.

در واقع بنیاد شهید و امور ایثارگران که از سوی مجلس مکلف به تامین این مبلغ شده است تاکنون پاسخی به نامه نگاری‌های سازمان هواپیمایی کشوری نداده و همچنان اجرای این قانون در تعلیق باقی مانده است.

براساس این گزارش، مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری معتقدند که شرکت‌های هواپیمای به تنهایی نمی‌توانند این قانون را اجرا کنند و نیاز به همکاری بنیاد شهید است که تاکنون هم از سوی این بنیاد پاسخ روشنی داده نشده است.

این درحالی است که به دلیل شرایط خاص جانبازان، حمل و نقل آنها اهمیت ویژه ای دارد و تاکنون هم بارها از سوی ایثارگران انتقاداتی در خصوص عدم اجرای این قانون مطرح شده است.