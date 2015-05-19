همایش بررسی چالش های اصلاحات در ایرانشهر برگزار می شود

دبیر همایش اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:این همایش به منظور بررسی چالش ها و مشکلات پیش روی اصلاحات ۳۱ اردیبهشت ماه امسال در دانشگاه ولایت ایرانشهر برگزار می شود.

حمید الله بارکزهی افزود: در این همایش مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته، مهمانان کشوری و استانی حضور پیدا خواهند کرد.

وی افزود: مطابق برنامه در این همایش مرتضی مبلغ معاون سابق وزیر کشور دولت اصلاحات و سید محمود حسینی استاندار سابق سیستان و بلوچستان در دولت فوق حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ایرانشهر در ۳۶۵ کیلومتری جنوب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان واقع شده است.