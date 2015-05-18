همکاری اطلاعاتی پاکستان و افغانستان برای مبارزه با تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه داون پاکستان، سرویس اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) و اداره امنیت ملی افغانستان (NDS) در مبارزه با تروریسم در منطقه همکاری می کنند. طبق توافق مقامات این دو سرویس اطلاعاتی، دو کشور برای مقابله با فعالیت های تروریستی با یکدیگر تبادل اطلاعات می کنند.

ارگان ارتش پاکستان با تایید این مطلب از امضای توافقنامه ای در این راستا توسط مقامات اطلاعاتی دو کشور خبر داد. طبق این توافق نیروهای اطلاعاتی دو کشور برای شناسایی دشمنان و اجرای عملیات مشترک در مناطق مرزی همکاری می کنند.

این توافق یک هفته پس از سفر «نواز شریف» نخست وزیر و ژنرال «راحیل شریف» فرمانده ارتش پاکستان به کابل امضا می شود. در این سفر ژنرال شریف اعلام کرد شبه نظامیان دشمنان مشترک بوده و مقامات اسلام آباد و کابل اجازه نمی دهند این تروریست ها بین دو کشور دشمنی ایجاد کنند.