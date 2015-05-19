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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۵:۴۴

تظاهرات مجدد یهودیان اتیوپیایی در تل آویو

تظاهرات مجدد یهودیان اتیوپیایی در تل آویو

صدها یهودی اتیوپیایی در اعتراض به رفتار تبعیض آمیز دستگاه های اجرایی رژیم صهیونیستی در تل آویو تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، یهودیان اتیوپیایی بار دیگر خشم خود را از برخورد خشونت بار و تبعیض آمیز نهادهای اجرایی و امنیتی رژیم صهیونیستی به نمایش گذاشتند. بر این اساس صدها نفر از این یهودیان با راهپیمایی در خیابان های تل آویو ساعت ها به اعتراض مسالمت آمیز خود ادامه دادند.

رسانه های صهیونیستی نوشتند این تظاهرات با مداخله پلیس بار دیگر به خشونت کشیده شد. تظاهرات کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار توقف رفتار تبعیض آمیز و سرکوب اقلیت ها توسط رژیم صهیونیستی شدند.

دو هفته پیش نیز تظاهرات یهودیان اتیوپیایی در سرزمین های اشغالی فلسطین باعث زخمی شدن بیش از ۵۰ نفر از معترضین و نظامیان رژیم صهیونیستی شده و دست کم 26 نفر از تظاهرات کنندگان بازداشت شدند.

 

کد مطلب 2583938

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