افزایش درآمد و ثروت نتیجه اجرای برنامه ضد فقر در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه دارایی های بارآور و ثمربخش نظیر دام و احشام، آموزش شغلی، آموزش مهارت های زندگی، و اطلاعات مربوط به بهداشت و سلامت در اختیار افراد بسیار فقیر گذاشته شد.

هدف این برنامه موسوم به «برنامه فارغ التحصیلی» بررسی و ارزیابی این مسئله بود که آیا کمک به افراد فقیر همزمان با شیوه های گوناگون می تواند تاثیر بسزایی در مبارزه با فقر داشته باشد.

در مجموع بیش از ۲۰ هزار نفر از مناطق روستایی شش کشور اتیوپی، غنا، هندوراس، هند، پاکستان و پرو در این طرح ثبت نام کرده بودند. نتیجه این طرح که به مدت سه سال به طول انجامید، افزایش ۵ درصدی درآمد سرانه، افزایش ۸ درصدی مصرف مواد غذایی، افزایش ۱۵ درصدی در میزان دارایی ها، و ۹۶ درصد افزایش در پس انداز را در مقایسه با گروه افراد مشابه ثبت نام نکرده در طرح به همراه داشت.

«آبهیجیت بانرجی»، استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه MIT ماساچوست و عضو تیم مطالعه، در این باره می گوید: «نتایج نشان داد که سه سال بعد از اجرای این برنامه، نرخ گرسنگی در بین افراد کاهش یافته بود، نرخ مصرف و میزان درآمد افزایش یافته بود. همچنین به لحاظ سلامت روانی، شرکت کنندگان شاد و سرحال تر بودند.»