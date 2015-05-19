گروه بین الملل - عبدالحمید بیاتی: ادامه مذاکرات هسته ای و پیشرفت در برداشته شدن موارد اختلافی میان ایران و کشورهای ۱+۵ موجب شده تا احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای افزایش یابد. از همین رو در حالی که آمریکا و دیگر کشورهای غربی به دنبال این توافق هستند دو رویکرد همزمان را آغاز کرده اند.

این کشورها از یک سو با توجه به نیازی که به توافق هسته ای با ایران دارند، به دنبال آن هستند تا نگرانی کشورهای عرب منطقه را از توافق احتمالی هسته ای کاهش دهند و از سوی دیگر به طور نامحسوس تلاش می کنند تا بهانه های جدیدی را برای نگران ساختن کشورهای منطقه از ایران معرفی کنند.

دلیل اتخاذ این رویکرد دو وجهی از سوی غرب آن است که اگر با حصول توافق احتمالی هسته ای تنش های بوجود آمده میان ایران و غرب بواسطه پرونده هسته ای از میان برود غرب دیگر دلیل و یا توجیه مناسبی برای کوفتن بر طبل ایران هراسی و بهره کشی های اقتصادی از آن نخواهد داشت و این در حالی است که در سال های اخیر آمریکا و اروپا با توسل بر خطرناک نشان دادن برنامه هسته ای ایران قراردادهای سودآوری را با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس امضا کرده اند.

از همین رو اگر غرب همچنان می خواهد تا بازار پرسود حاشیه خلیج فارس را از دست ندهد باید همچنان ایران را به عنوان تهدیدی برای کشورهای عربی نشان بدهد. دعوت از سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به کمپ دیوید و مطرح شدن مواردی همچون دفاع دسته جمعی و یا سپر موشکی مشترک نیز در راستای همین برنامه دو وجهی بوده است.

در همین رابطه امروز رسانه های غربی دو خبر در راستای این برنامه را منتشر کرده اند. روزنامه گاردین گزارشی را با عنوان «آیا ایران ایالت (دولت) خود را در داخل عراق دایر می کند؟» منتشر کرده است.

در این گزارش که به قلم «حمید مالک» و «میثم بهروش» نگاشته شده در ابتدا به این موضع اشاره شده که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از این نکته بیم دارند که حصول توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم های اقتصادی موجب افزایش قدرت ایران شده و تهران از این فرصت استفاده کرده و نفوذ خود در کشورهایی همچون عراق را افزایش دهد.

در ادامه این گزارش با فرافکنی در مورد حمایت ایران از مبارزه دولت و مردم عراق با گروه های تروریستی تلاش شده تا اینطور وانمود شود که ایران در پی ایجاد نوعی حکومت و یا دولت موازی در عراق است و از همین رو کشورهای عربی باید نگران اقدامات ایران در عراق باشند.

علاوه بر گزارش گاردین، رویترز نیز در گزارشی جداگانه با اشاره به تحولات اخیر در آب های خلیج فارس و مثال زدن مواردی همچون مورد کشتی سنگاپوری مدعی شده که ایران از تقابل دریایی برای افزایش قدرت خود در خلیج فارس استفاده می کند.

در ابتدای این گزارش آمده است: ایران در حال استفاده از نیروی دریایی در خلیج فارس است تا نشان دهد که مرعوب توافقات جدید واشنگتن با اعراب نشده و تحت تاثیر جملاتی همچون اینکه تهران منطقه را بی ثبات می کند قرار نمی گیرد.

به گزارش مهر، نگاهی به مطالب منتشر شده در روزنامه گاردین و رویترز نشان می دهد که هر دو مطلب با هدف افزایش نگرانی کشورهای عربی از اقدامات ایران نوشته شده و این یعنی اینکه آمریکا و دیگر کشورهای غربی مسیر درستی را برای ادامه حضور خود در منطقه و همچنین حفظ قراردادهای امنیتی و نظامی میلیاردی با اعراب انتخاب کرده اند.

نکته عجیب در این رابطه آن است که سران عرب به راحتی اسیر این هیاهوی دروغین می شوند و این در حالی است که نسل جدید سران عرب در دانشکده های معتبر غربی روش کشورداری و سیاست را آموخته اند و نباید به این راحتی ها در دام تبلیغات دروغین بیافتند.

نگاهی به تاریخ و نحوه رفتار ایران با عراق و افغانستان دو کشوری که از سال ۲۰۰۱ و بعد از وقایع ۱۱ سپتامبر، با حمله آمریکا گرفتار مشکلات زیادی شده اند نشان می دهد که بر خلاف ادعای غرب ایران امنیت کشورهای همسایه را امنیت خود می داند و در صورت نیاز این کشورها به کمک، تهران با هماهنگی دولت های مرکزی کشورهای درخواست کننده آنها را در تامین امنیت یاری می دهد.

البته رسیدن به این دیدگاه نیازمند آن است تا حاکمان کشورهای عربی چشم های خود را بشویند و از دریچه دیگری به غیر از دریچه نگاه غربی ها به تحولات منطقه نگاه کنند چون دریچه نگاه غربی ها طوری تنظیم شده که تامین کننده منافع غرب باشد نه اعراب.