به گزارش خبرنگار مهر، مقداد نجف‌نژاد درباره آخرین وضعیت انتخاب سرمربی جدید استقلال، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: در جلسه روز گذشته هیات مدیره مقرر شد که اعضا یک هفته مشورت و بررسی لازم را انجام بدهند و در جلسه بعد، روی گزینه‌ها بحث کنیم. مقرر شد که سه مربی داخلی و حداکثر دو مربی خارجی در نظر گرفته شود.

وی درباره گلایه امیر قلعه نویی مبنی بر پرداخت نشدن مطالبات بازیکنان و کادر فنی در هشت ماه گذشته، تاکید کرد: استقلال و پرسپولیس همواره مشکلات مالی داشته‌اند ولی اینطور نیست و این فصل تیم از نظر مالی بهتر تغذیه شد.

رئیس هیات مدیره استقلال در پاسخ به این سئوال که «آیا حرفهای امیر قلعه نویی درست نیست؟» گفت: خیر منظور من این نیست. قلعه نویی در هر شرایطی همراه استقلال بوده است ولی من بر اساس گزارش مدیرعامل استقلال می‌گویم. مدیرعامل باشگاه اعلام کرده که مسائل مالی نسبت به فصل قبل بهتر بوده است.

وی درباره اینکه آیا انتخاب کادر فنی تحت تاثیر واگذاری باشگاه قرار خواهد گرفت یا خیر، تصریح کرد: باشگاه چه واگذار شود و چه واگذار نشود، ما هفته آینده به مصادیق سرمربیگری می‌رسیم.

«گفته می‌شود پرویز مظلومی هم یکی از گزینه‌های جدی سرمربیگری استقلال است. آیا این موضوع صحت دارد؟»، نجف‌نژاد به این پرسش اینگونه پاسخ داد: مظلومی هم می‌تواند یکی از کاندیدا باشد.

وی درباره اینکه ممکن است بعد از واگذاری، خودش هم در باشگاه نباشد، اظهار کرد: وظیفه داریم تا ثانیه آخر که در باشگاه هستیم، تمهیدات لازم را فراهم کنیم و حتی یک ثانیه‌ از باشگاه‌های دیگر عقب نباشیم.

رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال در خصوص طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس برای واگذارنشدن استقلال و پرسپولیس، به رادیو ورزش گفت: این طرح دو فوریتی با ۱۳۵ امضا راجع به چگونگی واگذاری استقلال و پرسپولیس به وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی ارائه شد. اگر نظر نمایندگان مجلس تامین نشود، این دو فوریت داده می‌شود. ما دو روز پیش این طرح را تحویل هیات رئیسه مجلس دادیم.

وی درباره اینکه اگر واگذاری استقلال و پرسپولیس امروز قطعی شود، تکلیف طرح دو فوریتی چه خواهد شد، تصریح کرد: این دو باشگاه کارخانه یا معدن نیستند که به سادگی بشود واگذار کرد. حساسیت در واگذاری این باشگاه‌ها بالاست. از نظر مجلس مزایده چهارم منتفی بود و برای همین آن طرح را ارائه کردیم تا راه های دیگر بررسی شود.

نجف‌نژاد در خصوص صحبت‌های پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه طرح مجلس برای لغو مزایده نیست بلکه در نحوه واگذاری است، گفت: نظر مجلس این است برگزاری سه باره مزایده کافی بود. همان سه بار، قانونی بود.وقتی این دو باشگا در دو مزایده واگذار نشده، باید یا آنها را اجاره داد یا شرایط دیگر ایجاد شود. نظرمان این است که چون هواداران پشتیبان تیم هستند، ۴۹ درصد سهام باشگاه به آنها برسد و ۵۱ درصد به خریدار باشگاه.