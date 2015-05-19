به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع امنیتی سوریه از درگیری های شدید میان گروه های تروریستی جبهه النصره و داعش در منطقه «جرد الجراریر» و «جرود عرسال» خبر دادند.

بر اثر این درگیری ده ها تروریست کشته و زخمی شدند. در میان تروریست هایی که به هلاکت رسیده اند «ابوعمر التفتنازی» مسئول بخش نظامی جبهه النصره در الفلیطه به چشم می خورد.

مسئول مقر جبهه النصره در جرود عرسال ملقب به ابویعقوب نیز در میان کشته شدگان قرار دارد. «ابو محمد اسلام» و «ابوعبد البغدادی» دو نفر از سرکردگان داعش در القلمون نیز از جمله تروریست های به هلاکت رسیده هستند.