اشتغال زایی برای کارمندان بیکار دانشگاه/ کاهش بافتهای فرسوده

محسن هاشمی رفسنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که پروژه های تفریحی و گردشگری برای افزایش درآمد دانشگاه آزاد دارید، گفت: به دنبال درآمدزایی از چنین راه های کاسبکارانه ای نیستیم و هدف ما این است که از امکانات موجود استفاده کنیم تا هم درآمد داشته باشیم و هم پرسنل دانشگاه آزاد بیکار نباشند. چراکه در حال حاضر پرسنل زیادی داریم و چون دانشجو کاهش یافته لذا خود به خود این تعداد پرسنل نیز باید کاهش پیدا کنند و اگر فعالیت های جدیدی برای آنها ایجاد نکنیم مجبور به تعدیل نیرو می شویم.

وی افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی نسبت به بیکار شدن پرسنل دانشگاه آزاد به شدت حساس و مخالف چنین کاری هستند، لذا پرسنل دانشگاه به اجبار تعدیل نمی شوند.

معاون دانشگاه آزاد گفت: از این رو در نظر داریم فعالیت هایی جدیدی را ایجاد کنیم تا هزینه هایی را تامین و شغل ایجاد کند از جمله این برنامه ها ایجاد شرکت های دانش بنیان است.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد در خصوص یافت های فرسوده دانشگاه آزاد نیز گفت: بیشتر این بافت های فرسوده متعلق به بعد از سال ۱۳۶۱ است و عمدتا در تهران قرار دارند که هم فرسوده و هم بصورت پراکنده هستند.

هاشمی افزود: با اجرای طرح تجمیع واحد های تهران مرکز، تهران جنوب، تهران علوم پزشکی، تهران شمال و تهران غرب این بافت های فرسوده تا چند سال آینده کاهش چشمگری خواهند داشت ضمن اینکه واحد هایی که ساختمان های پراکنده داشتند بصورت متمرکز در یک جا خواهند بود.