تاکید بر نقش زیست فناوری در ارتقای امنیت غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ملبوبی با اشاره به اینکه متاسفانه در زمینه صادرات محصولات حاصل از زیست فناوری در بخش کشاورزی چندان قوی نیستیم گفت: تا کنون حمایت ویژه ای از زیست فناوران در عرصه کشاورزی به عمل نیامده است.

وی افزود: به اعتقاد ما کشاورزی با استقلال کشور گره خورده و بحث سلامت و امنیت غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان زیست فناوری می تواند بخوبی نقش آفرینی کرده و به ارتقای این مهم کمک کند.

ملبوبی با بیان اینکه محصولات ناشی از زیست فناوری نه تنها برای محیط زیست خطری ندارند بلکه می توانند ارزش افزوده بالایی برای کشاورزان به همراه داشته باشند عنوان کرد: به عنوان مثال اکنون میلیون ها نوع از نهال های کشت بافتی در هکتارها زمین کشاورزی استفاده می شوند.

وی ادامه داد: همچنین کودهای زیستی و آفت کش های زیستی مورد استفاده قرار می گیرند. گیاهان تراریخت هم که هنوز به بازار عرضه نشده اند می توانند نقش مهمی در سلامت مردم داشته باشند.

معاون پژوهشگاه ملی زیست فناوری درباره تفاوت گیاهان تراریخت و ارگانیک گفت: در کشاورزی ارگانیک سم بکار نمی رود و از کودهای زیستی استفاده می کنند. گیاهان تراریخت هم می توانند در کشاورزی ارگانیک بکار بروند، در این صورت درصد سم موجود به صفر می رسد.

وی با اشاره به آغاز بکار سومین جشنواره زیست فناوری ایران از ۳۱ اردیبهشت در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران، افزود: هرساله شرکت های زیست فناور محصولات جدیدی را در نمایشگاه عرضه خواهند کرد که جالب توجه اند