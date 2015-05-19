به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «کریم النوری» سخنگوی نیروهای مردمی عراق از آمادگی نیروهای مردمی عراق برای آغاز عملیات پاکسازی الرمادی خبر داد.

وی تاکید کرد که این عملیات همکاری و هماهنگی میان ارتش و نیروهای مردمی را به طور همزمان می طلبد.

النوری همچنین تصریح کرد که عملیات آزادسازی الرمادی از عملیات نینوا و صلاح الدین سخت تر نیست.

وی همچنین اعلام کرد که عشایر الرمادی اولین گروهی بودند که برای مشارکت در عملیات آزادسازی الرمادی داوطلب شدند.

سخنگوی نیروهای مردمی عراق اعلام کرد: ما خاطره بدی را از حضور آمریکا در عملیات های خود علیه داعش در عراق شاهد بودیم و امیدواریم که آمریکائیها خارج از حیطه عملیاتی نیروهای مردمی به ایفای نقش بپردازند و دیگر در عملیاتهای ما مشارکت نداشته باشد.