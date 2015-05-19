به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که از پشت پنجره ماشین یا پنجره منزل قصد گرفتن عکس و ثبت تصاویر را داریم با انعکاس تصاویر مختلفی در شیشه روبرو می شویم که می تواند از زیبایی اصلی تصویر مد نظر ما بکاهد. اکنون گروهی از محققان MIT به الگوریتم متفاوتی دست پیدا کرده اند که می تواند راهگشای این مشکل بوده و تا حد زیادی از انعکاس نور در شیشه پنجره ها بکاهد.



تصاویری که در برابر شیشه های معمولی گرفته می شوند، انعکاس معمولی خود را دارند حتی تصاویری که از پنجره های دو جداره و با شیشه هایی ضخیم تر نیز گرفته می شوند همین بازتاب را دارند. اگر فقط یک بازتاب و انعکاس روی تصویر ثبت شده وجود داشته باشد، تشخیص آن برای الگوریتم طراحی شده دشوار و پیچیده خواهد بود.

این الگوریتم به جستجوی نقطه های بازتاب پرداخته سپس تصویر را به ۸*۸ پیکسل تقسیم کرده و به محاسبه و یکسان سازی پیکسل ها می پردازد. با این عملکرد، بخش هایی از تصاویر که دارای انعکاس بوده اند شناسایی شده و رایانه با استفاده از الگوریتمی که در اختیار دارد به تنظیم و همینطور کاهش بازتاب ها در تصاویر می پردازد.

YiChang Shih یکی از محقان موسسه MIT که در این پروژه حضور دارد، در این رابطه می گوید : « این الگوریتم تنها در صورتی قادر به شناسایی بازتاب ها خواهد بود که انعکاس های بزرگ و چشمگیری در برابر پنجره ها به ثبت رسیده باشند. این پروژه هنوز در مراحل اولیه و ابتدایی خود قرار دارد و تا تکمیل شدن مسیر طولانی را در پیش داریم اما گام های اولیه برای ایجاد فناوری های جدید برداشته شده است. »