مقابله با فروش زمین شهرک های صنعتی اردبیل در بازار آزاد

ابراهیم فریدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هر متقاضی زمین شهرک صنعتی باید در مهلت مقرر تعیین شده مطابق با قوانین اقدام به ساخت و ساز کند.

وی افزود: امتناع از این قانون موجب می شود پرونده متقاضی به هیئت داوری شرکت ارجاع شود و سال گذشته به این دلیل پرونده ۹۶ واحد با ۴۲ هکتار زمین مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان با یادآوری فسخ ۲۰ پرونده و مهلت به ۲۱ پرونده افزود: ۱۹ مورد تجدید نظر و ۱۶ مورد نیز خارج از دستور کار داشتیم و فقط دو مورد انصرافی ثبت شده است.

فریدی تصریح کرد: در نهایت توانستیم در سال گذشته ۱۲.۵ هکتار از زمین های شهرک های صنعتی را آزاد سازی کنیم.

وی عمده دلیل امتناع از ساخت و ساز را در سه بخش کلی جمع بندی کرد و افزود: برخی سرمایه گذاران منتظر ارزیابی وضعیت بازار می مانند و در نظر دارند با ارزیابی شرایط اقدام به ساخت و ساز واحد خود کنند.

به گفته مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان تعدادی نیز به دلیل مشکلات مالی و مشکلات دیگر نمی توانند ساخت و ساز کنند.

فریدی عمده ایراد در ممانعت از خرید و فروش زمین در بازار آزاد عنوان کرد و افزود: موارد متعددی از این اقدام طی سال های اخیر مشاهده شده است.

وی با تاکید به اینکه شهرک های صنعتی با هدف حمایت صنعت یک منطقه ایجاد شده و برای زیر ساخت های آن هزینه های قابل توجه پرداخت می شود انجام این اقدام را ناشایست توصیف کرد.

این مسئول گفت: به ویژه در شهرک هایی که زمین ارزش افزوده بالا دارد با خرید و فروش در بازار آزاد مقابله می شود و در سال جاری این موضوع به جد پیگیری خواهد شد.