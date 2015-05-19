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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۲۸

آغاز سفر اعضای اجلاس شورای المپیک آسیا به ایران از امروز

آغاز سفر اعضای اجلاس شورای المپیک آسیا به ایران از امروز

شرکت کنندگان در اجلاس شورای المپیک آسیا از امروز سفر خود به ایران را انجام می دهند. نایب رئیس غرب آسیا همراه با نمایندگانی از کویت، ترکمنستان، هند و بحرین نخستین مهمانان خارجی این اجلاس هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس شورای المپیک آسیا (OCA) طی روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه در تهران برگزار خواهد شد. برای حضور در این اجلاس که برای نخستین بار میزبانی آن به ایران داده شده است، ۷۹ میهمان خارجی از کشورهای مختلف که همگی از اعضای شورای المپیک آسیا هستند به ایران سفر خواهند کرد.

۷ نفر از این اعضا امروز سه شنبه سفر خود به ایران را انجام می‌دهند. این افراد در قالب هیات‌های یک و دو نفره از کشورهای کویت، بحرین، ترکمنستان و هند به عنوان اولین مهمانان خارجی اجلاس المپیک آسیا امروز به ایران سفر می‌کنند.

شیخ بن راشد الخلیفه نایب رئیس بحرینی غرب آسیا یکی از مهمانانی است که امروز وارد ایران می‌‌شود. دیگر شرکت کنندگان در اجلاس شورای المپیک آسیا روز چهارشنبه و پنجشنبه سفر خود به ایران را انجام می‌دهند.

رئیس شورای المپیک آسیا نیز روز پنجشنبه وارد تهران خواهد شد.

 

 

 

کد مطلب 2583995
زینب حاجی حسینی

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