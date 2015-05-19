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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۱۵

جزئیات پذیرش دستیار تكمیلی در پزشکی اعلام شد

جزئیات پذیرش دستیار تكمیلی در پزشکی اعلام شد

آزمون پذیرش دستیار دوره های تكمیلی تخصصی (فلوشیپ) پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن امامی رضوی قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی ضمن اعلام این خبر گفت: این آزمون همزمان در ۱۱ دانشگاه و ۶۷ رشته و رأس ساعت ۹ صبح و آزمون شفاهی كلیه رشته ها از تاریخ اول خرداد تا ۳ خرداد ماه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به مصوبات هفتاد و پنجمین نشست شورای آموزش پزشكی و تخصصی، افزود: شركت كنندگان آزمون های پذیرش دوره های تكمیلی تخصصی در هر مرحله از آزمون های كتبی و شفاهی ملزم به كسب حداقل ۶۰ درصد از نمره كل هر مرحله از آزمون های مذكور هستند. 

امامی رضوی با بیان این که  پذیرش نهایی از طریق معدل گیری نمره آزمون كتبی با ضریب ۲ و آزمون شفاهی با ضریب ۱ با رعایت كلیه مقررات آزمون انجام می گیرد، افزود: شروع دوره افراد پذیرفته شده از اول مهر ماه سال جاری است.

کد مطلب 2583996
زهره بال

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