پرواز خرم آباد-نجف از آرزوهای مردم لرستان بود/دسترسی به بازارعراق

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح سه شنبه در مراسم افتتاح پرواز خرم آباد - نجف با بیان اینکه برقراری این پرواز در فرودگاه خرم آباد یکی از آرزوهای دیرینه مردم لرستان بود اظهار داشت: مردم لرستان آرزو داشتند که سفر معنوی خود را به کربلا به صورت مستقیم از طریق فرودگاه خرم آباد انجام دهند که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته این امر در استان محقق شد.

وی با بیان برای برقراری این پرواز همه زحمت کشیدند و تلاش کردند عنوان کرد: در این راستا از همه مسافران این سفر زیارتی التماس دعا به خصوص برای جانبازان و بیماران داریم.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه مردم لرستان علاقه فراوانی به امام حسین(ع) و همچنین حضرت ابوالفضل(ع) دارند بیان داشت: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته آرزوی مردم این دیار برای زیارت کربلا محقق شد.

بازوند همچنین به دستاوردهای اقتصادی برقراری پرواز خرم آباد - نجف در فرودگاه خرم آباد اشاره کرد و گفت: بازار و اقتصاد کشور عراق یک بازار بکر و خوب است و ما نیز که به دنبال توسعه هستیم می توانیم از این بازار برای توسعه و رونق اقتصادی خود از این بازار نهایت استفاده را داشته باشیم.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه امسال سال رونق اقتصادی و همچنین همدلی و همزبانی دولت و ملت است می توان از ظرفیت برقراری این پرواز برای رشد و توسعه اقتصادی استان استفاده لازم را داشت گفت: ما در این راستا زیرساختها را برای رونق اقتصادی در استان فراهم می کنیم و این بخش خصوصی است که باید برای رونق اقتصاد استان ورود پیدا کند.

استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت برقراری این پرواز برای رونق بخش گردشگری استان بیان داشت: همچنین از این ظرفیت می توان برای فعال کردن حوزه صنعت و معدن استان نهایت استفاده را داشت.

بازوند با بیان اینکه بازار عراق در حال بازسازی است عنوان کرد: در این راستا ما که دنبال توسعه هستیم بخش خصوصی باید هرچه سریع تر ورود پیدا کرده و وارد بازار کشور عراق برای رونق اقتصادی و توسعه استان شود.

وی با بیان اینکه این پرواز در ماه یک بار قرار می شود گفت: رفت و برگشت پرواز خرم آباد - نجف یک هفته خواهد بود.

استاندار لرستان با اشاره به ظرفیت ۱۶۰ نفره پرواز خرم آباد - نجف تصریح کرد: هزینه استفاده از این پرواز به صورت رفت و برگشت برای مردم استان یک میلیون و ۲۹۰ هزار تومان است.