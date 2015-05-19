راه اندازی سامانه گواهینامه الکترونیکی مهارت در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سیابانی سه شنبه در مراسم راه اندازی این سامانه گفت: سامانه صدور گواهینامه الکترونیکی مهارت از قبیل گواهینامه مهارت پایان دوره آموزشی، پروانه مهارت فنی و گواهی صلاحیت حرفه ای با هدف ارائه خدمات بهتر به مخاطبین آموزش های مهارتی طراحی و راه اندازی شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: توسط این سامانه بدنبال واگذاری امکان چاپ و صدور گواهینامه های الکترونیکی مهارت به استان ها از سوی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و تهیه تجهیزات و تمهیدات لازم در استان، پنج هزار گواهینامه الکترونیکی در اردیبهشت ماه سال جاری برای قبول شدگان آزمون های مهارتی صادر شده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی سهولت حمل و نگهداری گواهینامه، امکان ثبت ۲۰ عنوان گواهینامه در یک کارت، ارتقای امنیت گواهینامه ها، افزایش سرعت صدور و تحویل گواهینامه به متقاضی و حذف فرآیندهای سنتی، از قبیل نامه نگاری بین دستگاهی برای استعلام گواهینامه توسط سایر ارگان ها از قبیل وزارت آموزش و پرورش و سازمان تأمین اجتماعی را از جمله مزایای گواهینامه های الکترونیکی برشمرد.

سیابانی با بیان اینکه برای کاهش ریسک نگهداری گواهینامه ها، امکان دریافت استعلام گواهینامه ها تنها با در دست داشتن کد ملی و کدشناسایی است، گفت: مهارت آموز می‌تواند بر اساس کد شناسه و کلی ملی، در پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به آدرس HTTP://AZMOONPORTALTVTO.COMاطلاعات گواهینامه خود را مشاهده کند.