انتقاد ترابیان از مذاکره مجدد با خسوس/ کار افتخاری درست نبود

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تماس سیدرضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال با خسوس کاندلاس و اظهار امیدواری وی به بازگشت سرمربی تیم ملی به ایران، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: کارهایی صورت می‌گیرد که نمی‌دانم هدف از آن چیست. خسوس در ایمیل‌هایی که به من زده بود، عدم علاقه‌اش برای کار کردن در تیم ملی را نشان داده بود.

وی افزود: من علاقه‌ای برای ورود به ماجرای مذاکره با سرمربی تیم ملی نداشتم و تنها با خواست سیدرضا افتخاری و برای کمک به فوتسال بود که احساس وظیفه کرده و با خسوس وارد مذاکره شدم.

رئیس کمیته فنی فوتسال تاکید کرد: ارتباط و مطالبی که بین من و خسوس با ایمیل رد و بدل شد، کاملا روشن بود. تیم ملی فرصت زیادی تا شروع جام ملت‌ها ندارد و برای همین در کمال احترام و ادب از خسوس خواستم تا وضعیتش را برای بازگشت به ایران مشخص و اعلام کند.

وی یادآور شد: من به خسوس گفتم پرداخت مطالبات وی دیر یا زود انجام می‌شود و در این مورد بحثی نیست ولی نمی‌توانیم پرداخت مطالباتش طی سه روز را تضمین کنیم. ضمن اینکه باید وی با حضور در ایران تکلیف یکسری از مسائل مثل پرداخت مالیات قراردادش را روشن می‌کرد و در جلسه فنی هم حضور می‌یافت.

ترابیان خاطرنشان کرد: با این حال خسوس به من گفت این شرایط را نمی‌پذیرد زیرا برای تدریس در کشورهای دیگر اروپایی تعهد داده و همچنین مجددا به کار سابق خود در شرکتی که قبلا مشغول بوده، بازگشته است. برای همین ارتباط کاری ما در کمال احترام پایان یافت. ما خیلی روشن و شفاف جلو رفتیم. شاید اشتباه من این بود که اعلام کردم این ارتباط در قالب ایمیل بوده! کاش جور دیگری آنرا مطرح می‌کردم.

وی با بیان اینکه بعضی از مربیان ایرانی تیم ملی به افتخاری اصرار کرده‌اند که خسوس را به تیم ملی بازگرداند، تصریح کرد: گویا آقای افتخاری فراموش کرده که من با درخواست خودش با خسوس مذاکره کردم. در چنین مواردی، آدم از شخصیت خودش مایه می‌گذارد. درست نبود که مجددا با خسوس تماس گرفته شود. واقعا آقایان چه چیزی را می‌خواهند ثابت کنند؟

رئیس کمیته فنی فوتسال با تاکید بر اینکه اگر قرار به تماس مجدد با خسوس بود، من باید این کار را می‌کردم نه شما، تصریح کرد: تماس مجدد افتخاری با خسوس به این معناست که من هرچه به سرمربی تیم ملی گفته‌ام، از خودم گفته‌ام. این کار افتخاری درست نبود. نباید در فدراسیون که برای رسیدن به یک هدف حرکت می‌کند، موازی کاری صورت بگیرد. من این کار را نمی‌پسندم چون خودمان را تضعیف می‌کنیم و این یعنی که ثبات مدیریتی نداریم.

وی ادامه داد: نکته جالب اینکه خسوس همان ایمیلی را که برای من فرستاده بود، برای این آقایان هم ارسال کرده و گفته یک مقدار از فدراسیون طلب دارم و باید طلبم را بدهید.

ترابیان درباره اینکه افتخاری گفته بود قرار است خسوس یک روزه جواب کمیته فوتسال را بدهد، گفت: امکان ندارد خسوس یک روزه بتواند تصمیم بگیرد. با شرایطی که خسوس دارد بعید می‌دانم او به ایران برگردد چون او باید با شرکتی که در آن کار می‌کند هم مشورت کند و بتواند اجازه آنها را هم بگیرد.