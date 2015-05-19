اصلاحات دفترچه انتخاب رشته ارشد منتشر شد/ ایجاد ۳۲ رشته محل جدید

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب رشته محل برای داوطلبان مجاز آزمون كارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴ آغاز شده است و داوطلبان تا پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته محل اقدام کنند.

بعضی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مندرج پس از تدوین دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) آزمون مذكور، برای پذیرش دانشجو اعلام ظرفیت کرده و یا اصلاحاتی در رشته‌های مورد پذیرش ارائه داده‌اند، متقاضیان باید پیش از این انتخاب رشته از اصلاحات دفترچه مطمئن شوند و سپس می‌توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

نکته مهم درباره شهریه:

كلیه داوطلبانی كه در دوره های غیرروزانه شامل: نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، پردیس خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی دولتی، مجازی پیام نور و مجازی غیرانتفاعی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرفته شوند، مطابق مصوبات هیات امنای دانشگاه های مربوط، ملزم به پرداخت شهریه هستند. منحصراً پذیرفته شدگان دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیازی به پرداخت شهریه ندارند و تحصیل آنها رایگان است.

شرایط برخی از موسسات غیرانتفاعی :

موسسه غیرانتفاعی چهل ستون اصفهان : دانشجویان ممتاز رتبه های اول تا سوم این مؤسسه در هر یك از ورودی ها و رشته ها با داشتن معدل ۱۷ و بالاتر به ترتیب از تخفیف شهریه ثابت به میزان ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد برخوردار خواهند بود. دانشجویان شهرستانی می توانند از خوابگاه های خودگردان رسمی نزدیك و تحت نظارت موسسه استفاده کنند. دانشجویان می تواننتد از وام دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در صورت تامین بودجه از طرف صندوق رفاه) استفاده کنند.

مؤسسه غیرانتفاعی شرق گلستان گنبدكاووس: دانشجویان از وام های اختصاص داده شده از طرف صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطابق ضوابط در صورت تامین اعتبار بهره مند خواهند شد. برای اسكان دانشجویان دختر خوابگاه خودگردان تعبیه شده است . دانشجویان می توانند شهریه خود را به صورت اقساطی پرداخت کنند.

مؤسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی اقبالیه قزوین: این موسسه دارای سرویس ایاب و ذهاب به تهران از میادین رسالت ، ونك، صنعت ، آزادی و كرج است. دانشجویان ممتاز در هر نیمسال از تخفیف شهریه بهره مند می شوند. ارائه تسهیلات ویژه به دانشجویان شاهد و ایثارگر. امكان استفاده دانشجویان از تسهیلات صندوق رفاه.

اصلاحیات جداول كدرشته محل ها:

در برخی از كد رشته محل های تحصیل مندرج در دفترچه راهنما، تغییراتی بوجود آمده است كه داوطلبان، لازم است ضمن اطلاع دقیق از مفاد این تغییرات و در صورت تمایل نسبت به انتخاب این كدرشته ها اقدام کنند. این تغییرات شامل تغییرات گرایش ها و افزایش و کاهش ظرفیت ها است. ​

كدرشته محل های مجموعه علوم جغرافیایی ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان، مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی دانشگاه شهید بهشتی، مجموعه مهندسی برق مهندسی برق الكترونیك قدرت و ماشین های الكتریكی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از فترچه راهنما حذف شده است و پذیرش دانشجو در این كدرشته ها صورت نخواهد رفت.

۱۸ کدرشته در گروه علوم انسانی، ۴ کد رشته در گروه علوم پایه، ۱۰ کد رشته در گروه فنی و مهندسی به مجموع رشته ها اضافه شد.