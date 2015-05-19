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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۳۷

تسهیلات برای برخی غیرانتفاعی‌ها؛

اصلاحات دفترچه انتخاب رشته ارشد منتشر شد/ ایجاد ۳۲ رشته محل جدید

اصلاحات دفترچه انتخاب رشته ارشد منتشر شد/ ایجاد ۳۲ رشته محل جدید

رشته‌ محل‌های جدید و برخی اصلاحیات دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۴ منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب رشته محل برای داوطلبان مجاز آزمون كارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴ آغاز شده است و داوطلبان تا پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته محل اقدام کنند. 

بعضی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مندرج پس از تدوین دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) آزمون مذكور، برای پذیرش دانشجو اعلام ظرفیت کرده و یا اصلاحاتی در رشته‌های مورد پذیرش ارائه داده‌اند، متقاضیان باید پیش از این انتخاب رشته از اصلاحات دفترچه مطمئن شوند و سپس می‌توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. 

نکته مهم درباره شهریه: 

كلیه داوطلبانی كه در دوره های غیرروزانه شامل: نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، پردیس خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی دولتی، مجازی پیام نور و مجازی غیرانتفاعی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرفته شوند، مطابق مصوبات هیات امنای دانشگاه های مربوط، ملزم به پرداخت شهریه هستند. منحصراً پذیرفته شدگان دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیازی به پرداخت شهریه ندارند و تحصیل آنها رایگان است. 

شرایط برخی از موسسات غیرانتفاعی : 

موسسه غیرانتفاعی چهل ستون اصفهان : دانشجویان ممتاز رتبه های اول تا سوم این مؤسسه در هر یك از ورودی ها و رشته ها با داشتن معدل ۱۷ و بالاتر به ترتیب از تخفیف شهریه ثابت به میزان ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد برخوردار خواهند بود. دانشجویان شهرستانی می توانند از خوابگاه های خودگردان رسمی نزدیك و تحت نظارت موسسه استفاده کنند. دانشجویان می تواننتد از وام دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در صورت تامین بودجه از طرف صندوق رفاه) استفاده کنند.

مؤسسه غیرانتفاعی شرق گلستان گنبدكاووس: دانشجویان از وام های اختصاص داده شده از طرف صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطابق ضوابط در صورت تامین اعتبار بهره مند خواهند شد. برای اسكان دانشجویان دختر خوابگاه خودگردان تعبیه شده است . دانشجویان می توانند شهریه خود را به صورت اقساطی پرداخت کنند.

مؤسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی اقبالیه قزوین: این موسسه دارای سرویس ایاب و ذهاب به تهران از میادین رسالت ، ونك، صنعت ، آزادی و كرج است. دانشجویان ممتاز در هر نیمسال از تخفیف شهریه بهره مند می شوند. ارائه تسهیلات ویژه به دانشجویان شاهد و ایثارگر. امكان استفاده دانشجویان از تسهیلات صندوق رفاه. 

اصلاحیات جداول كدرشته محل ها:

در برخی از كد رشته محل های تحصیل مندرج در دفترچه راهنما، تغییراتی بوجود آمده است كه داوطلبان، لازم است ضمن اطلاع دقیق از مفاد این تغییرات و در صورت تمایل نسبت به انتخاب این كدرشته ها اقدام کنند. این تغییرات شامل تغییرات گرایش ها و افزایش و کاهش ظرفیت ها است. ​

كدرشته محل های مجموعه علوم جغرافیایی ژئومورفولوژی گرایش  برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان، مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی دانشگاه شهید بهشتی، مجموعه مهندسی برق مهندسی برق الكترونیك قدرت و ماشین های الكتریكی دانشگاه  تربیت دبیر شهید رجایی از فترچه راهنما حذف شده است و پذیرش دانشجو در این كدرشته ها صورت نخواهد رفت.

۱۸ کدرشته در گروه علوم انسانی، ۴ کد رشته در گروه علوم پایه، ۱۰ کد رشته در گروه فنی و مهندسی به مجموع رشته ها اضافه شد. 

کد مطلب 2584030
زهره بال

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