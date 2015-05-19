ولایتی با سید حسن نصرالله و مقامات لبنان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی در پایان سفر یک روزه به لبنان برای شرکت در گردهمایی علمای جهان اسلام برای فلسطین با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله دیدار کرد و در خصوص مهمترین مسایل منطقه ای، پیروزی های جبهه مقاومت و مبارزه با افراط گرایی و جریانات تکفیری به بحث و تبادل نظر پرداخت.

در این دیدار دبیر کل حزب الله گزارشی از آخرین تحولات منطقه ای و موضوعات مرتبط با مبارزه با افراط گرایی و جریانات تکفیری و همچنین اقدامات جریان مقاومت ارائه و با اشاره به پیروزی های به دست آمده در قلمون و دیگر مناطق، از حمایت ها و تدابیر جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد.

ولایتی نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار و تبریک پیروزی های به عمل آمده، وحدت جهان اسلام و کشورها و گروه هایی که سابقه تشریک مساعی و همکاری در زمینه های مختلف داشته‌اند را برای مبارزه با جریانات افراطی و گروه های تکفیری با اهمیت اعلام و تصریح کرد: گروه های تکفیری و افراطیون با حمایت های برخی از کشورها و همچنین دولت های منطقه در تلاش برای ارائه چهره ای خشن از اسلام بوده و برای حتی تجزیه برخی از کشورهای اسلامی برنامه ریزی می کنند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل افزود: هر چند که معتقدیم جریان مقاومت که در برابر رژیم صهیونیستی به پیروزی های بزرگ دست یافته، همچون گذشته دراین زمینه هم پیروز خواهد شد و یقینا دشمنان نخواهند توانست خواب های شوم خود را برای منطقه و برخی از کشورها همچون سوریه، لبنان و عراق تعبیر کنند.

وی با اشاره به پیروزی های به دست آمده در برابر گروه های تکفیری و داعش در منطقه گفت: امیدواریم دامنه این توفیقات، بیشتر از قبل گسترش یافته و شاهد از بین رفتن این جریانات که با حمایت های برخی از کشورها به جنایت دست می زنند باشیم که یقینا جریان مقاومت پیروز خواهد شد.

در ادامه این جلسه در خصوص برخی از موضوعات بین المللی، منطقه و جهان اسلام بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

تمام سلام: ایران جایگاه مهمی در حل مسائل منطقه ای دارد

همچنین ولایتی در ادامه این سفر با تمام سلام نخست وزیر لبنان دیدار کرد و در خصوص مهمترین مسایل منطقه ای و روابط دو کشور به بحث و تبادل نظر پرداخت.

در این دیدار که فتحعلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان و جابر انصاری، مدیر کل خاورمیانه وزارت خارجه نیز حضور داشتند، تمام سلام به نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه مهمی برای حل برخی از مسایل بین المللی و منطقه ای است و به دیدگاه های مثبت و انگیزه هایی که بتواند مشکلات را حل و فصل کند نیاز داریم و دو کشور در زمینه های مختلف دارای روابط مهم و تاثیر گذار بوده و هستند که باید این روابط را گسترش داد.

در ادامه این دیدار که به تبادل نظر در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور و تحولات منطقه ای پرداخته شد، دکتر ولایتی ضمن ابراز خرسندی از این دیدار تاکید کرد: یکی از مهمترین منابع ارزشمند در اختیار کشور لبنان سرمایه انسانی و دارا بودن شخصیت های تاثیر گذار در این کشور است که در فرهنگ و سیاست درست جهان عرب تاثیر گذار بوده و باید تلاش کرد تا با ایجاد هماهنگی و وحدت میان کشورهای اسلامی، از ظرفیت موجود برای حل مسایل منطقه ای بهره برداری کرد.

مشاور مقام معظم رهبری درامور بین الملل با اشاره به روابط دو کشور تصریح کرد: روابط ایران و لبنان دارای سابقه دیرینه و تاریخی است و موضوعات منطقه ای بر تحولات هر دو کشور تاثیر گذار خواهد بود و باید در جهت بسط و گسترش هر چه بیشتر این روابط برنامه ریزی و تلاش کرد و این رابطه بسیار تعیین کننده خواهد بود که باید تقویت شود.

تاکید بر نقش ایران و لبنان در مبازه با افراط گرایی و جریانات تکفیری

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل روز دوشنبه با میشل عون نخست وزیر اسبق لبنان که یکی از شخصیت های مطرح برای احراز پست ریاست جمهوری در این کشور است، دیدار و گفتگو کرد.

ولایتی در این دیدار به بررسی روابط ایران و لبنان اشاره و تصریح کرد: روابط دو کشور در مسایل مهم منطقه ای تاثیر گذار بوده و باید برای گسترش این روابط تلاش و برنامه ریزی کرد و امیدواریم با انتخاب رییس جمهور لبنان این روند توسعه و گسترش بیشتری پیدا کند، نقش دو کشور برای مبارزه با افراط گرایی و جریانات تکفیری که دامن منطقه را گرفته بسیار مهم تلقی می‌شود.

ولایتی در ادامه با اشاره به نقش و جایگاه شخصیت های تاثیر گذار در این کشور تصریح کرد: همانگونه که لبنان در بسیاری از اتفاقات منطقه ای به پیروزی دست یافته حتما با تدابیر شخصیت های برجسته داخلی می تواند برخی از مشکلات داخلی را حل و فصل کند. مهمترین سرمایه ارزشمند در اختیار این کشور دارا بودن نیروی انسانی و شخصیت های فرهیخته است که در فرهنگ و سیاست درست جهان عرب نیز نقش آفرینی کرده اند.

میشل عون نیز ضمن خوش آمدگویی تصریح کرد: امیدواریم منطقه هر چه زودتر از شر این جریانات تکفیری به ویژه در سوریه خلاص شود و حتما دو کشور ایران و لبنان می توانند در این زمینه نقش جدی و تاثیر گذاری را ایفا کنند و در مورد مسایل داخلی لبنان هم با تحولات مثبت و ارزنده ای را شاهد خواهیم بود.