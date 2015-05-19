اعتبارات ملی ایلام ۱۱ تا ۵۰ درصد افزایش یافت

محمدرضا مروارید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال ۹۴ اعتبارات خوبی برای توسعه استان در نظر گرفته شده که در حوزه اعتبارات استانی و ملی از ۱۱ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی بیان داشت: در بخش اعتبارات تملک دارایی در استان ایلام بیش از ۱۰۱ میلیارد به استان اختصاص یافته است.

این مسئول از تلاش برای تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات به استان خبر داد و گفت: سال گذشته اعتبارات اختصاص یافته به استان ۱۰۰ درصد بوده است و در تلاش هستیم که در سال جاری نیز این مهم محقق شود.

استاندار ایلام از اجرای طرحهای بزرگ در حوزه راهسازی در استان خبر داد و گفت: چهار بانده کردن محور ایلام به مهران و بزرگراه کرمانشاه ایلام مهران در دستور کار مسئولان استان و کشوری قرار دارد.

مروارید بیان داشت: طرح منطقه آزاد تجاری با تلاش مسئولان کشوری و استانی به مجلس رفته و فضای مثبتی برای تصویب این طرح وجود دارد که منشا تحولات بزرگی در استان می شود.

وی از تلاش مسئولان استان برای سرمایه گذاری در استان خبر داد و گفت: هم اکنون طرحهای خوبی در استان توسط بخش خصوصی شکل گرفته است که در آینده منجر به اشتغال و توسعه استان می شود.