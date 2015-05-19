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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۴۱

فیلمی که در عراق طرفدار زیادی دارد

فیلمی که در عراق طرفدار زیادی دارد

یک جوان سنی با نصب یک پلاکارد بر سینه خود توانسته است به یکی از سوژه های داغ مردم عراق تبدیل شود.

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مجله مهر: «لطیفه اغباریه» در روزنامه رای الیوم در یادداشتی به تحلیل این فیلم کوتاه پرداخت و نوشت: «رساتر و زیباتر از این پیام تاثیرگذار جوان عراقی ساکن الاعظمیه (در بغداد) عراق ندیده ام. او کاغذی در دست دارد که روی آن نوشته شده: «من سنی هستم و برادر شیعه ام را دوست دارم.»

این جوان عراقی در حالیکه وسط خیابانی ایستاده زواری که به سمت الکاظمیه برای زیارت امام موسی کاظم در حال حرکتند  این نوشته را جلوی سینه خود نگه داشته است.

این نوشته متشکل از پنج کلمه بسیار ساده است اما تاثیر آن حکایت از عمق اصالت عراقی ها دارد. این ویدیو با استقبال گسترده عراقی ها و همه کسانی که طرفدار وحدت ملت عراق و احترام به تفاوت ها در عین همزیستی مسالمت آمیز هستند مواجه شده است و در یوتیوب به دفعات زیادی مورد بازنشر قرار گرفته است.

جالب اینجاست که اکثر شیعیانی که از کنار این جوان سنی عبور می کردند با او عکس گرفته و یا روبوسی می کردند.

تحلیلگر  روزنامه رای الیوم در بخشی از تحلیل خود می نویسد: «با این صحنه به معنای واقعی این حدیث که "کلام نیکو صدقه است" پی می بریم. اما خشونت و غرور و زبان تفرقه گرایی بین مذاهب پیامدی جز افزایش کینه بین مردم و سیاستمداران ندارد.»

 

کد مطلب 2584034

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    نظرات

    • شیعه مسلمان زاده ۱۸:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۹
      0 0
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      من هم شیعه ام و دوستدار سنت رسول، پس تو راکه تابع سنت رسولی دوست دارم .ریشه ما یکی است .لطفاً تلاش کنیم بی جهت از هم دور نشویم.
    • امين ۰۸:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۱
      0 0
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      بسيار زيباست. منتشر كنيد
    • طلبه قم ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۱
      0 0
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      من هم شیعه ام و برادران عزیز اهل سنت خود را دوست دارم. جدایی های میان ما نه از خود ما که حاصل نقشه دشمنان ماست.
    • خانوادگی ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۱
      0 0
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      پیام امام علی به جهان در فرمان به مالک اشتر جایی که می روی بر کسانی که حکومت م ی کنی یا هم کیش تو اند واگر در دین با تو هم کیش نیستند در انسا نیت با تو شریکند

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