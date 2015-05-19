انتشار اسرار و عیوب اشخاص جایز نیست/ تملق حرام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی صبح سه شنبه در دومین نشست اخلاق در رسانه که به همت خبرگزاری حوزه و سازمان بسیج رسانه قم برگزار شد به بررسی حقوق اشخاص در رسانه پرداخت و با بیان اینکه سئوالات زیادی در زمینه افراد در رسانه مطرح است، این سئوال را مطرح کرد که آیا اصحاب رسانه می‌توانند با هر کسی مصاحبه کنند؟

این عضو جامعه مدرسین در پاسخ به این سئوال گفت: یکی از اعتراض‌هایی که داریم این است که برخی افراد به عنوان کارشناس دینی در رسانه مطرح می‌شوند ولی این طور نیست. آیا کسی که رسانه دارد می‌تواند هر کسی را به عنوان کارشناس مطرح کند؟

وی بر لزوم رعایت کرامت مصاحبه شوندگان تأکید کرد و افزود: در مصاحبه‌ها طوری نشود که ضربه حیثیتی به اشخاص بخورد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به روایاتی که در این زمینه وارد شده، اظهار کرد: اصحاب رسانه باید دقت داشته باشند که اگر صحت و سقم خبری را نمی‌دانند، جایز نیست آن خبر را اعلام کنند.

برخی‌ها می‌خواهند دیگران را از چشم مردم بیندازند

وی با بیان اینکه انتشار اخباری که درباره مسائل شخصی، اسرار و عیوب اشخاص باشد جایز نیست، تصریح کرد: ممکن است یک مسئول در طول دوران مسئولیتش ثروت‌های فراوانی به دست آورده، این مسئله باید دنبال شود چون بیت‌المال را ضایع می‌کند ولی اگر کسی به صورت شخصی ثروتی به دست آورده، دنبال کردن این موضوع جایز نیست.

این استاد حوزه اضافه کرد: متأسفانه برخی‌ها می‌خواهند یک انسان را از چشم مردم بیندازند و دنبال این هستند که شخصیتی که سال‌ها ریشه دینی در بین متدینین دارد را از چشم متدینین بیندازند. قرآن کریم می‌فرماید خداوند این افراد را از ولایت خودش خارج می‌کند و در ولایت شیطان قرار می‌دهد.

وی رعایت حیثیت افراد را یکی از مسلمات اخلاق در رسانه ذکر کرد و افزود: کسی که می‌خواهد دیگران را از چشم مردم بیندازد قبل از اینکه این افراد از چشم بیفتند، خودش از چشم خداوند انداخته می‌شود.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تاکید کرد: امام صادق(ع) می‌فرماید «اگر یک انسانی به برادر مومنش بگوید اوف بر تو باد، از ولایت خداوند خارج می‌شود. انسانی که به مومنی طعنه بزند، مگر اینکه به بدترین نحو بمیرد. اگر مومنی یک مومن دیگر را متهم کند، ایمان در قلبش آب می‌شود و از بین می‌رود...»

تملق حرام است

آیت‌الله فاضل لنکرانی بر لزوم رعایت حفظ حدود افراد در اخبار و مصاحبه‌ها تأکید کرد و افزود: گاهی اوقات رسانه‌ها برخی افراد را تضعیف می‌کنند و بعضی دیگر را که صلاحیت کافی ندارند را بالا می‌برند.

وی تأکید کرد: یکی از نکاتی که افراد جامعه، خطبا، گویندگان و به ویژه اصحاب رسانه نمی‌دانند این است که تملق حرام است ولی ما تصور می‌کنیم تملق اشکالی ندارد.

عضو جامعه مدرسین استنباط از سخنان مصاحبه شوندگان در انتخاب تیتر را مورد توجه قرار داد که برخلاف اصل امانت است و باید با هماهنگی مصاحبه شونده انجام شود.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به اصحاب رسانه توصیه کرد که قبل از اینکه ملزم به قانون باشند باید ملزم به دین و اخلاق باشند.

وی تأکید کرد: در قانون تصریح شده که اگر دروغی را در رسانه مطرح کنند که ضربه‌ای به جامعه وارد نکند و تشویش اذهان عمومی نباشد، جرم محسوب نمی‌شود ولی این با اخلاق و فقه ما سازگاری ندارد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی، امانت در نقل مطلب را مهم دانست و اضافه کرد: رسانه باید آنچه که گوینده بیان کرده را انتشار دهد نه اینکه تعابیر را تغییر دهد.

وی اشاعه فحشا را یکی از محرمات دین ذکر کرد و افزود: گاهی منکراتی در جامعه وجود دارد که اصحاب رسانه باید با تأمل در آن وارد شوند.

به گفته این استاد حوزه، انسان وقتی جزئیات گناه کسی را می‌داند حق ندارد برای دیگران مطرح کند؛ حتی نباید این گناه را به روی فرد بیاورد.

بی‌جهت کسی را تحقیر نکنیم

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به تأثیر وضعی تهمت زدن اضافه کرد: در گذشته نه چندان دور افرادی آمدند که دیگران را به دزدی و حرکت مافیایی متهم کردند و هر روز در رسانه‌های عمومی گفتند که اسامی پیش آنهاست و نرفتند از مجاری قانونی پیگیری کنند.

وی اظهار کرد: امروز که تریبون در اختیار ماست نباید بی‌جهت کسی را تحقیر کنیم. اگر این کار را بکنیم در آینده‌ای نه چندان دور بدتر از آن تحقیر نصیب ما می‌شود، چون این از سنت قطعی خداوند است.

این استاد حوزه، رعایت حقوق افراد در رسانه را زمینه ساز تحول در رسانه عنوان کرد و افزود: برخی افراد صالح از مطرح شدن در رسانه اجتناب می‌کنند، در صورتی که اگر حقوق افراد در رسانه رعایت شود اعتماد عمومی به وجود می‌آید و افراد صالح به میدان می‌آیند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی تأکید کرد که اصحاب رسانه قم باید با رعایت مسائل شرعی، الگوی اصحاب رسانه در کشور باشند.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) راه اندازی سلسله نشست‌های اخلاق در رسانه را سنگ بنای خوبی برای انطباق فعالیت‌های رسانه‌ای با مسائل شرعی دانست و با اشاره به راه اندازی بخش فقه اجتماعی در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، اظهار کرد: فقه رسانه زیرمجموعه فقه اجتماعی است و امیدوارم اصحاب رسانه سئوالات و شبهات خود را به این بخش اعلام کنند.

حجت‌الاسلام مولایی مدیرعامل خبرگزاری حوزه در ابتدای این جلسه با اشاره به اهمیت پرداختن به مسئله اخلاق در رسانه اظهار کرد: مباحث رسانه‌ای مباحث جدیدی است و نگاه نویی می‌طلبد و آیت‌الله فاضل لنکرانی نسبت به مسائل نوپدید نگاه علمی دارد.