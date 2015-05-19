۴ طرح عمرانی دانشگاه آزاد با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی صبح امروز با حضور در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، مجموعه آموزشی ابن سینا در زمینی به مساحت ۲۹ هزار متر مربع در ۹ طبقه که کار احداث آن از سال ۸۸ آغاز شده بود را افتتاح کرد.

این طرح شامل ۳ بلوک به مساحت زیربنایی ۴۷ هزار متر مربع است.

وی همچنین مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی واحد علوم و تحقیقات تهران را به عنوان بزرگترین کتابخانه دانشگاهی کشور با گنجایش حدود یک میلیون جلد کتاب در زمینی به مساحت ۲۴ هزار متر مربع و در ۸ طبقه را نیز افتتاح کرد.

رئیس جمهور در ادامه حضور خود در این واحد مرکز اسلامی پیامبر اعظم (ص) شامل ساختمان مسجد امام علی (ع) و ساختمان های مربوط به مرکز اسلامی و همچنین پل دسترسی در محوطه ای به مساحت ۲۰ هزار متر مربع و با مساحت زیربنای ۵۵۰۰ متر مربع و پارکینگ طبقاتی و پایانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات را افتتاح کرد.