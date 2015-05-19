وداع مردم دیار ۱۵ خرداد با چهره ماندگار دفاع مقدس ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر حاج محمدرضا سلیم خانیان جانباز ۸۵ درصد دفاع مقدس با حضور مردم متدین و انقلابی شهرستان ورامین برگزار شد.

در این مراسم که آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران، مسئولان و مدیران اجرایی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم همیشه در صحنه دیار ۱۵ خرداد حضور داشتند، مردم ورامین با پیکر این چهره ماندگار دفاع مقدس وداع کردند.

حاج محمدرضا سلیم خانیان با داشتن ۸۵ درصد جانبازی به عنوان چهره ماندگار دفاع مقدس شناخته می شد و برخی نیز عنوان شهید زنده را به این مرد بزرگ و شجاع داده بودند.

از دیروز که خبر شهادت چهره ماندگار دفاع مقدس ورامین و از فرهنگیان باسابقه این شهرستان در شهر پیچید، ورامین غرق در ماتم و اندوه شد به طوری که برخی از دوستداران شهید و شهادت با پوشیدن لباس مشکی در مراسم تشییع این جانباز دفاع مقدس شرکت کردند.

حضور نوجوانان و جوانان در مراسم تشییع پیکر جانباز سلیم خانیان نشان داد که نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی همچنان قدردان تلاش ها و مجاهدت های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس بوده و هیچگاه از فرهنگ شهید و شهادت جدا نخواهند شد.

مردم شهرستان ورامین در مراسم تشییع امروز با سر دادن شعارهایی نظیر شهیدان زنده اند الله اکبر، عشق و ارادت خود را به مقام شهدای انقلاب اسلامی و این جانباز دفاع مقدس نشان دادند.

مراسم تشییع پیکر این جانباز جان بر کف دفاع مقدس از میدان امام حسین(ع) به سوی میدان امام خمینی(ره) با حضور باشکوه مردم ورامین برگزار و آیت الله محمودی بر پیکر این مجاهد راه خدا نماز خواند.

گفتنی است شهید سلیم خانیان پیش از شهادت و در دیدار با جمعی از دوستان و رزمندگان دفاع مقدس وصیت کرده بود که نماز وی را آیت الله محمودی باسابقه ترین امام جمعه کشور بخواند.

پیکر شهید سلیم خانیان پس از اقامه نماز توسط آیت الله محمودی برای برگزاری مراسم خاکسپاری به گلزار شهدای حسین رضا ورامین منتقل شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز شهرستان ورامین یکی دیگر از چهره های ماندگار عرصه دفاع مقدس خود را از دست داد و بار دیگر عطر و بوی شهادت در دیار ۱۵ خرداد افکنده شد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران افزود: مردم ورامین بار دیگر با حضور پرشکوه خود در مراسم تشییع پیکر یکی از یادگاران دفاع مقدس اوج شور و شعور انقلاب خود را به نمایش گذاشتند.

وی ادامه داد: اگرچه امروز یکی دیگر از یادگاران هشت سال دفاع مقدس از میان مردم ورامین رفت اما همچنان راه و مسیر شهدا به عنوان سند عزت و سربلندی انقلاب اسلامی ادامه دارد.

محمودی اضافه کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به فرهنگ شهید و شهادت نیاز دارد و می تواند با تکیه بر این فرهنگ بسیاری از توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی کرد.

گفتنی است این جانباز دفاع مقدس در دوران هشت سال جنگ تحمیلی دعوت امام راحل را لبیک گفت و به جبهه های جنگ حق علیه باطل اعزام شد و بر اساس گفته های خود در یازده عملیات حضور داشت که در پنج عملیات طریق القدس در سال ۶۱، والفجر هشت در سال ۶۴، عملیات ایذایی در شرق دجله به نام ثامن الائمه، عملیات مسلم بن عقیل و در جریان حمله به فرودگاه مهرآباد به درجه رفیع جانبازی نائل آمد.

سلیم خانیان بر اثر مجروحیت های جنگی یک پا نداشت و یکی از چشم هایش نیز به طور کامل تخلیه شده و ترکش های متعدد در گردن، صورت و کتف راست و چپ نیز سالیان طولانی بود که همدم تنهایی های این جانباز سرافزاز دفاع مقدس بود.