به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی صبح سه شنبه در نشست تخصصی زکات شهرستان البرز اظهار داشت: پرداخت زکات موضوعی مربوط به دوره حاضر یا دوره اسلامی نیست بلکه در دوره انبیا و ملل گذشته هم سابقه داشته و جاری بوده است.

وی افزود: کسی که زکات مال خود را پرداخت می‌کند باید به خاطر این توفیق الهی و دینی که شامل حال او شده خدا را شکر کند.

امام جمعه قزوین، رعایت تقوا در زندگی را باعث نزول برکات و نعمت‌های الهی عنوان کرد و گفت: اگر مردم ایمان داشته باشند و تقوای الهی را رعایت کنند خداوند برکات زمین و آسمان را به روی آنها می‌گشاید. محصولات با برکت می‌شود و آسمان باران خود را نازل می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین ادامه داد: در توصیف و تحلیل برخی شرایط اقلیمی اکثر افراد تغییرات زیست محیطی را عامل این اتفاقات بیان می‌کنند اما باید توجه کنیم که عدم رعایت تقوا هم در بدبختی‌های انسان نقش دارد.

حجت الاسلام عابدینی، پرداخت زکات را تکمیل کننده عبادات دیگر معرفی کرد و گفت: در انجام عبادات، پرداخت زکات تکمیل کننده عبادات دیگر است و بدون پرداخت آن اعمالی مثل حج و نماز باطل می‌شود.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه بین رزق و مال تفاوت وجود دارد، اظهار کرد: در امور مالی دو بحث رزق و مال وجود دارد که با هم دارای تفاوت هستند و برخی خیال می کنند که هر چه مال داشته باشند موفق تر هستند اما در واقعیت متوجه می‌شویم که برخی از این دارایی‌ها برای صاحبان خود نگرانی و پریشانی به همراه می‌آورد.

وی افزود: رزق آن است که از راه حلال به دست آمده باشد و این رزق صرف امورات زندگی و خوشی‌های حلال زندگی انسان شود اما در برخورداری از مال ممکن است انسان صاحب ثروت‌های انبوهی شود و همراه با آن دچار بدبختی هم بشود.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین تصریح کرد: انسان مومن با پرداخت زکات دارایی خود، مال و ثروت خود را به رزق تبدیل کرده و عبادات خود را با آن تکمیل می‌کند.

حجت الاسلام عابدینی با بیان اینکه زندگی دنیایی انسان پایدار نیست، گفت: امروز شاهد هستیم که چه انسان هایی پرداخت کننده زکات و چه انسان هایی که زکات مال خود را نمی‌دادند هر دو گروه اسیر خاک شده‌اند اما گروه اول در پیشگاه خداوند متعال تکلیف خود را انجام داده‌اند و باید توجه کنیم که تا فرصت داریم برای جان و مال خود و صرف آن در راه انجام تکالیف عبادی خود تصمیم گیری کنیم.

امام جمعه قزوین با ذکر حدیثی از امام باقر(ع) گفت: مطابق حدیثی از امام باقر (ع) اسلام بر ۵ ستون نماز، زکات، روزه، حج و ولایت استوار است که مهم تر از همه اینها ولایت است به طوری که اگر کسی همه شب‌ها و روزهای خود را به عبادت بگذراند و تمام دارایی‌های خود را در راه خدا بدهد اما نداند امام، ولی و رهبرش کیست عبادات و بخشش‌های این فرد در نزد خداوند ذره‌ای ثواب ندارد و این فرد اهل ایمان به حساب نمی‌آید.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در پایان با بیان اینکه زکات چون جزو عبادات محسوب می‌شود، گفت: پرداخت کنندگان زکات فقط به نیت انجام تکلیف و رضای خداوند این کار را انجام دهند.