به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو در دهه‌های گذشته، علی صادقی، یکی از محققان این طرح عنوان کرد: همانگونه که از کنار هم قرار گرفتن منظم اتم‌ها بلورهای جامد مانند نمک طعام ساخته می‌شوند، مولکول‌ها هم می‌توانند در شبکه‌های مرتبی قرار گیرند و کریستال‌های مولکولی بسازندکه می توان «تشکیل یخ به دلیل پیوند هیدروژنی بین مولکول‌های آب» را به عنوان مثال مطرح کرد.

وی افزود: پیوند هالوژنی همانگونه که از نام آن پیداست، بین مولکول‌هایی که دارای اتم هالوژن هستند، به وجود می‌آید که این پیوند باعث پایداری ساختار پروتئین‌ها و اتصال بین آن‌ها می‌ شود.

صادقی با اشاره به اینکه در مورد فلوئور، پیوند هالوژنی بسیار ضعیف بوده و به ندرت اتفاق می‌افتد، افزود: بررسی ماهیت این پیوند چندان ساده نیست، در این پژوهش با ایجاد یک تک لایه‌ سطحی از مولکول‌های آروماتیک، که در آن‌ها همه‌ هیدروژن‌ها با فلوئور جایگزین شده‌اند، امکان ایجاد پیوند هالوژنی بین فلوئورها فراهم شد.

وی در ادامه گفت: لذا نوع جدیدی از بلور دو بعدی مولکولی حاصل از پیوند هالوژنی بین فلوئورها معرفی شده است.

صادقی افزود: در این کار تجربی-نظری ابتدا ساختار هندسی لایه‌ مولکولی توسط میکروسکوپ نیروی اتمی با قدرت تفکیک بسیار بالا شناسایی شده و سپس به کمک محاسبات دقیق مبتنی بر مکانیک کوانتمی، ماهیت پیوند بین مولکولی مورد مطالعه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: اغلب پیوندهای هالوژنی که تا کنون شناخته شده‌اند، به دلیل وجود یک ناحیه‌ بسیار کوچک با پتانسیل الکتریکی مثب حول اتم هالوژن است. اما در مورد فلوئور چنین ناحیه‌ای وجود ندارد، لذا نوع خاصی از پیوند هالوژنی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه بر اساس این مطالعات نیروی وان در والس در تشکیل این پیوند اهمیت کلیدی دارد، خاطرنشان کرد: از طرفی توزیع نامتقارن پتانسیل الکتریکی پیرامون فلوئورها باعث می‌شود که پیوند نهایی بسیار جهت‌دار باشد.

اهمیت پیوندهای هالوژنی در سیستم‌های بیولوژیک و غیربیولوژیک بیش از پیش شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته است. پیوندهای هالوژنی در ساخت و فرمولاسیون داروها، به منظور افزایش اثربخشی داروها و بخش‌های دیگر از جمله طراحی ساختارهای لایه‌ای، کریستال‌های مایع و ژل‌ها اهمیت اساسی دارد.

این تحقیقات از تلاش‌های دکتر علی صادقی- عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی- و همکارانش حاصل شده که نتایج آن در مجله‌ ACS NANO (جلد ۹، شماره ۳، سال ۲۰۱۵، صفحات ۲۵۷۴ تا ۲۵۸۳) منتشر شده است.