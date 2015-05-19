باغ موزه دفاع مقدس خوزستان فراتر از استان های دیگر طراحی می شود

به گزارش خبرنگار مهر احمد سیاحی در جلسه پیگیری احداث باغ موزه دفاع مقدس خوزستان که شامگاه گذشته در محل استانداری خوزستان برگزار شد، تصریح کرد: باغ موزه خوزستان باید با رویکردی ملی و بین المللی احداث شود. هم اکنون در احداث آن تاخیر زیادی داشتیم که باید هرچه سریعتر این تاخیر جبران شود.

وی ادامه داد: اگر استاندار صلاح بداند پروژه باغ موزه دفاع مقدس را به رغم اینکه در مرحله مطالعات قرار دارد فازبندی و اجرا کنیم تا روند اجرایی آن سرعت بگیرد.

معاون عمرانی استاندار تاکید کرد: برای احداث باغ موزه با همکاری شهردار کلانشهر اهواز بهترین مکان را پیش بینی کردیم. ۱۰ هکتار زمین در کنار پارک شهروند ۲۳۰ هکتاری موقعیت بسیار خوبی را برای احداث این موزه فراهم می کند.

سیاحی عنوان كرد: در کنار این باغ موزه مجتمع فرهنگی تفریحی نیز پیش بینی کردیم. پل نهم نیز در کنار این موزه قرار دارد و دسترسی به آن را تسهیل می کند.

وی در پایان گفت: به دستور استاندار در نظر داریم یک سایت اینترنتی برای باغ موزه دفاع مقدس خوزستان طراحی کنیم و طی آن نظرات و پیشنهادات همه مردم کشور را در زمینه شیوه و کیفیت ساخت آن بگیریم. به جرات می توان گفت كه باغ موزه دفاع مقدس خوزستان چیزی فراتر از باغ موزه های دیگر استانها مانند تهران، همدان و قم خواهد بود.