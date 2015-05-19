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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۱۱

در جلسه علنی امروز؛

مجلس شرایط پرداخت یارانه به احزاب را تعیین کرد

مجلس شرایط پرداخت یارانه به احزاب را تعیین کرد

نمایندگان مجلس با تصویب ماده‌ای از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، شرایط پرداخت مجدد یارانه به احزاب را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی»، ماده ۱۷ این طرح را تصویب کردند؛ این ماده به موضوع اختصاص مجدد یارانه به احزاب و ارائه گزارش عملکرد مالی از سوی احزاب مربوط می‌شود.

بر اساس ماده ۱۷، اختصاص اعتبارات کمک به احزاب، موضوع ماده ۱۶ این قانون، بر اساس دستورالعمل مصوب کمیسیون احزاب بوده و نظارت بر حسن انجام آن نیز بر عهده کمیسیون فوق است.

تبصره این ماده نیز کلیه احزاب مشمول دریافت کمک را موظف می‌کند تا وجوه دریافتی را در راستای اهداف و برنامه‌های حزب به کار برده و در پایان سال مالی گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند. دریافت مجدد یارانه، منوط به ارائه گزارش مالی و تائید آن توسط کمیسیون احزاب است.

کد مطلب 2584067

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