میراث فرهنگی زنجان آمادگی معرفی شخصیتهای «سجاسرود» را دارد

به گزارش خبرنگار مهر،يحيي رحمتی صبح سه شنبه در جلسه سجاس شناسي و يادبود علما و مشاهير بخش سجاسرود،با بيان اينكه رکن الدین و شمس الدین سجاسی از مردان تاثیرگذار و تاریخ ساز این منطقه مي باشد از آمادگی میراث فرهنگی در معرفی این شخصیت ها و ثبت و مکتوب سازی آثار آنان خبر داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: برای آنکه بتوان بار دیگر شاهد خلق آثار ماندگاری همچون مسجد سجاس بود، باید زمینه تربیت هنرمندان و تاریخ سازان را فراهم کرد.

رحمتی یادآور شد: در حالی پدران ما دیروز بناهایی همچون مسجد سجاس و گنبد سلطانیه را ساخته اند ما چه اثری از خود برجای خواهیم گذاشت؟

رحمتي با بیان اینکه ۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه است و هر ساله شعاری برای این روز انتخاب می شود که محوریت اصلی آن آموزش موضوعی است هدف اصلی از راه اندازی موزه ها را نمایش عمق تاریخ یک کشور به مردم عنوان کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، به وجود سنگ نوشته های باقی مانده از دوران مختلف سلجوقی، صفوی و ایلخانی در سایت موزه مسجد تاریخی سجاس اشاره کرد و گفت: این سنگ نوشته ها برای نصب بر روی قبور به کار می رفته اند.

وی خاطرنشان کرد: معماران هنرمند ایرانی حتی برای فضایی همچون قبرستان نیز در تلاش بودند تا نقشی زیبا و اثری سرشار از زیبایی را به یادگار بگذارند تا روح انسان با تماشای آن مفرح و شاد شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: امروز باید زمینه تربیت هنرمندانی که بتوانند آثاری ماندگار، خلق کنند را فراهم کرد.

وی به وجود عالمان و دانشمندان بزرگ و تاثیر گذاری در شهرستان خدابنده اشاره کرد و افزود: شیخ شهاب الدین سهرودی از همین دیار برخواست و توانست با تمام جوانی، آثاری از خود بر جای بگذارد که هیچ تاريخي نتوانسته تاثیر آن در رشد دانش بشری را انکار کند.