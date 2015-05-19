مهلت ارسال مقالات به نخستین همایش ملی کودکی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقه‌مندان به شرکت در این همایش می‌توانند چکیده مقالات خود را تا هشتم خرداد 1394 و اصل مقاله‌ها را تا 20 مردادماه جاری ارسال کنند.

دریافت مقاله‌ها از طریق پست الکترونیکی childhood.rahman@gmail.com انجام می‌شود و مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی ارائه یا در مجموعه مقالات همایش منتشر می‌شوند.

همایش ملی کودکی در ایران به همت موسسه رحمان با همکاری چهار نهاد مدنی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، موسسه پژوهشی کودکان دنیا و شورای کتاب کودک برگزار می‌شود.

این همایش در چهار محور کلی «تاریخ کودکی»، «تصویر کودکی»، «کودکی در زندگی روزمره» و «سیاست کودکی» در مهر ماه 94 در تهران برگزار می شود تا بستری برای هم‌اندیشی صاحب‌نظران، پژوهشگران، فعالان اجتماعی و علاقه‌مندان به موضوع کودکی در ایران فراهم شود.

نخستین محور هملیش ملی «کودکی در ایران» به «تاریخ کودکی» و موضوعاتی چون تحولات اجتماعی و تغییر مفهوم کودکی در ایران، مفهوم دوران کودکی در تاریخ ایران، کودکی نخبگان در زندگی‌نامه‌ها و خاطرات شخصیت‌های تاریخ معاصر و کودکی عامه در سفرنامه‌های خارجی و متون تاریخی می‌پردازد.

«تصویر کودکی» با موضوعاتی چون تعاریف و بنیان‌های مفهومی کودک بهنجار و نابهنجار در پژوهش‌های علوم انسانی و علوم پزشکی در ایران، مفهوم کودک بهنجار و نابهنجار از منظر گفتمان‌های دینی، اخلاقی و فلسفی در ایران، جایگاه کودک در سیاست‌ها و مطالعات علمی، مفهوم کودکی در آثار ادبی و داستان‌های کودکان در دوره معاصر، مفهوم کودکی در آثار تلویزیونی، بازنمایی کودکی در کتاب‌های درسی، بازنمایی تیپ‌های کودکان در رسانه‌ها و تبلیغات، بازنمایی کودکی در فولکلور، فرهنگ عامه و روزمره ایران و مفهوم کودکی در آثار ادبی کودکانه(آثار خلق شده توسط کودکان)، دومین محور این همایش است.

سومین محور همایش به «کودکی در زندگی روزمره» می‌پردازد و مواردی چون نقش بازار و الگوهای مصرف در شکل‌دهی به مفهوم کودکی، کودکی و تحولات سبک زندگی خانواده ایرانی، کودکی در فضاهای عمومی، فضاهای شهری و فضاهای زندگی روزمره، تجربه زیسته کودکان در قالب نقش‌های اجتماعی و خانوادگی و تکنولوژی‌های جدید و تحول کودکی را شامل می‌شود.

«سیاست کودکی» عنوان چهارمین محور همایش ملی «کودکی در ایران» است که به پیش‌فرض‌های حاکم بر نظام مراقبت‌های بهداشتی و درمانی کودکان در ایران، پیش‌فرض‌های حاکم بر نظام‌های مراقبت‌های اجتماعی کودکان در ایران، مفهوم کودکی در اسناد، برنامه‌ها و برونداد نظام آموزش و پرورش در ایران، مفهوم کودکی در گفتمان حقوقی و سیاست‌گذاری در ایران، مفهوم کودکی از منظر دیدگاه‌ها و برنامه‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران، مفهوم کودکی در دیدگاه‌ها و رویکردهای نهادهای سیاست‌گذاری عمومی و دولتی در ایران و چالش‌ها و فرصت‌های تحقق شهروندی کودکان در ایران می‌پردازد.

مقاله‌های ارسالی باید در نشریات و یا کنفرانس‌های داخل و خارج چاپ نشده و با توجه به راهنمای نگارش قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی همایش، نوشته شده باشند. همچنین در دو نسخه در دو فرمت ورد و پی‌ دی اف از طریق ایمیل ارسال شوند.

بار دیگر یادآور می‌شود دریافت مقاله‌ها از طریق پست الکترونیکی childhood.rahman@gmail.com انجام می‌گیرد و مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی ارائه یا در مجموعه مقالات همایش منتشر می‌شوند.

نخستین همایش ملی «مفهوم کودکی در ایران» مهرماه 1394 به همت موسسه رحمان برگزار می‌شود.