به گزارش خبرنگار مهر، استان فارس از گذشته تاکنون هیچگاه به عنوان یک مرکز صنعتی در کشور مطرح نبوده اما همواره به عنوان قطب الکترونیک و کشاورزی کشور معرفی شده است.

در این میان طی ۱۰ سال گذشته روند حرکتی مسئولین استان فارس به گونه ای به سمت صنعتی کردن فارس پیش رفت تاجایی که حدود شش سال پیش مسئولان وقت استان به فکر اولویت بخشی اول به صنعت و سپس کشاورزی بودند که البته این کار ممکن نشد.

اما در این میان صنایع وابسته به بخش کشاورزی در حال رشد و توسعه در استان بود که در این راستا نیز مشکلات اقتصادی کشور شروع و بدتر از همه عدم حمایت بانکها از سرمایه گذاری و تولید در استان فارس بود.

مشکلات اقتصادی که باعث بروز مشکلات برای تولیدکنندگان شد و بانک ها نیز در این میان توجه ای به وضعیت کشور نداشته و تنها وثیقه های خود را اجرایی کرده و می کنند.

این روند طی چند سال گذشته آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد و نه تنها بانک های استان فارس کمترین همکاری را با صنعتگران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران دارند بلکه روندی را که در حال طی کردن هستند شیب ملایمی است که به تعطیل شدن کارخانجات استان ختم می شود.

عدم پرداخت تسهیلات در بانک های استان فارس در حالی اتفاق می افتد که یکی از مصوبه سفر مقام معظم رهبری به فارس این معنی را دارد که سپرده های مردم فارس باید در همین استان تسهیلات پرداخت شود.

در حالی که به گفته برخی از نمایندگان سپرده های مردم فارس توسط بانک ها در دیگر استانهای کشور سرمایه گذاری می شود.

بانک ها به دنبال کارخانه و منزل تولیدکننده هستند

اما در این راستا یکی از تولیدکنندگان استان فارس به خبرنگار مهر، گفت: تولید و صنعت در خانواده ما از ۶۵ سال پیش تا به امروز وجود داشته اما طی سه سال گذشته بلایی بر سر من آورده شد که تعداد کارگران کارخانه از ۳۰۰ نفر به ۲۰ نفر رساندم.

وی تصریح کرد: همین ۲۰ نفری که در مجموعه کارگاهی باقی مانده اند وظیفه حفاظت و نگهبانی را دارند زیرا بیش از یکسال است که کارخانه و تولید تعطیل شده است.

این تولیدکننده با بیان اینکه بانک تمامی وثیقه های من را به اجرا گذاشته است، یادآور شد: زمانی که مشکلات اقتصادی در کشور ایجاد شد نتوانستیم مواد اولیه را به راحتی وارد کنیم و از طرفی اگر هم این مواد را از دلالان خریداری می کردیم حدود سه برابر قیمت واقعی بود در این میان با کاهش تولید سیع در گذران بحران داشتیم که بانک فشار آوردند.

وی افزود: زمانی که ما در بحران بودیم بانک ها به جای حمایت از ما برای ادامه فعالیت با اخطاریه ها و فشارها باعث تعطیلی کارخانه شدند و به سرعت وثیقه هایی که دو برابر بیش از میزان تسهیلات و سود بانکی بود را به اجرا گذاشتند.

این تولیدکننده تصریح کرد: اگر بانک ها از من حمایت کرده بودند امروز فعالیت کارخانه ادامه داشت و آنها نیز به طلب خود می رسیدند اما بانک ها در استان فارس تنها به فکر رسیدن به پول خود از راحت ترین مسیر ممکن که همان اجرای وثیقه هستند.

وی ادامه داد: بانک ها به گونه ای رفتار می کنند که بیشتر به دنبال نقد کردن وثیقه هستند تا ادامه کار و اشتغال در فارس.

۵۶۰ واحد مشکل دار صنعتی در فارس وجود دارد

اما رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در خصوص وضعیت واحد های مشکل دار استان فارس به خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر ۵۶۰ واحد صنعتی در استان فارس با مشکلاتی مواجه هستند که یا تعطیل یا نیمه تعطیل هستند.

علی همتی افزود: ۶۷ درصد مشکلات صنایع از بانکها است و ۷۰ درصد مشکلات از نبود سرمایه در گردش است که این مورد هم به عدم پرداخت تسهیلات باز می گردد.

وی با اشاره به اینکه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در فارس راه اندازی شده است، گفت: با راه اندازی این کارگروه محلی برای رفع مشکلات واحد های مشکل دار استان فارس ایجاد شده که اکثر دستگاه ها و سازمانهای مرتبط با تولید در آن حضور دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس تصریح کرد: البته برخی از بنگاه های بزرگ نیز مشکل مدیریتی دارند که به وضعیت آنها نیز رسیدگی خواهد شد.