به گزارش خبرگزاری مهر، در پی مجموعه نشست‌های فرهنگی عکاسان جنگ با فیلمسازان، عکاسان و هنرجویان جوان دفاتر سراسر کشور که تاکنون در قالب سه نشست فرهنگی در شهرهای اراک، تربت‌حیدریه و آبادان برگزار شده است، به مناسبت سالروز فتح خرمشهر پنج نشست فرهنگی با حضور پنج‌تن از اساتید عکاس هشت سال دفاع مقدس در پنج دفتر انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می‌شود.

این نشست‌های فرهنگی توسط انجمن سینمای جوانان ایران و آژانس عکس ایران باهدف آشنایی جوانان امروز با چهره حقیقی رشادت‌های جوانان غیور ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس از زبان ناظران بی‌واسطه وقایع جنگ برگزار خواهد شد.

در پی برگزاری این نشست‌های فرهنگی امیرعلی جوادیان روز سه‌شنبه ۵ خردادماه در انجمن سینمای جوانان استان اردبیل، جاسم غضبان پور روز سه‌شنبه ۵ خردادماه در انجمن سینمای جوانان استان اصفهان، محمدحسین حیدری روز دوشنبه ۴ خردادماه در انجمن سینمای جوانان استان قزوین، امیر لطفیان روز سه‌شنبه ۵ خردادماه در انجمن سینمای جوانان استان همدان و علی فریدونی روز دوشنبه سوم خردادماه در انجمن سینمای جوانان استان بوشهر با عکاسان، فیلمسازان، هنرجویان و هنرمندان این استان‌ها دیدار و گفتگو خواهند کرد.